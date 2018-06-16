無視美卿來訪 中國又在南海軍演

2018-06-16

〔駐美特派員曹郁芬、編譯陳正健／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐十四日在北京對中國國家主席習近平表示，美國對中國在南海造島並將其軍事化深表關切，中國的相關作為增加緊張，使爭端複雜化並加速，危及貿易的自由流通，傷害區域穩定。但中國解放軍報十五日報導，中國海軍近日於南海某海域再度舉行軍演，模擬對抗飛彈空襲。由於美軍本月已兩次出動B-52戰略轟炸機飛越南海，中方此次軍演顯然具有針對性。

據解放軍報報導，此次軍演動用三架靶機從不同高度飛越軍艦編隊上空，以模擬飛彈攻擊，這是海軍某聯合訓練基地為構設逼真戰場態勢的又一次探索，此次演練梳理出「與實戰化訓練不相適應的戰法訓法問題」。

根據《華盛頓自由燈塔》網站十四日報導，美國國防部高級官員指出，中國加緊南海島嶼軍事化，在南沙島礁部署的軍事設備中，最令人擔憂的是軍事干擾設備，以及先進的鷹擊12B反艦飛彈與紅旗9B防空飛彈。六月初，中國曾將原先部署西沙永興島上的紅旗9B飛彈系統移往他處，但該系統日前又重回原地，五角大樓正在準備強硬的應對措施。

龐皮歐的北京行主要是向中方簡報十二日總統川普與北韓領導人金正恩的「川金會」的結果。他十四日在北京見了習近平、政治局常委楊潔篪以及外長王毅，重申美國有意與中國發展一個建設性，以結果為導向的關係。

習近平呼籲循序漸進、完成半島無核化，也堅持透過對話協商解決問題。龐皮歐說，中方承諾會繼續維持對北韓的制裁。這是龐皮歐首次以國務卿身分訪問中國。

美國國務院的新聞稿未提及龐皮歐與中國領導人談到台灣問題。不過新華社發出的新聞稿表示，習近平告訴龐皮歐，希望美方慎重妥善處理台灣、經貿摩擦等敏感議題，防止中美關係受到大的干擾。