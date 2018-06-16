川金會當天… 美日聯手台馬 牽制中國

2018-06-16

〔駐日特派員林翠儀／東京十五日報導〕日本富士晚報十五日以頭版報導，六月十二日當全球焦點鎖定「川金會」的同一天，美日兩國分別與台灣、馬來西亞聯手高調祭出「牽制中國」的動作，分別是相當於美國在台大使館的「美國在台協會」（ＡＩＴ）新館落成啟用，以及日本首相安倍晉三與重新檢討「親中政策」的馬來西亞總理馬哈地舉行會談。

報導中提到，美國將擴張霸權主義的中國視為最大威脅，雙方在貿易問題上嚴重對立，美方也在南海繼續展開「航行自由作戰」，ＡＩＴ新館落成被視為「重視台灣政策」的一環。川普政府從以往就持續強化美台關係，今年三月通過「台灣旅行法」後，四月任用鷹派的波頓擔任國家安全顧問，波頓去年投書華爾街日報，提議駐軍台灣。

傳達「美國將死守台灣」

日本前航空自衛隊將領、軍事評論家佐藤守認為，ＡＩＴ新館選在美朝會談當天落成，明顯是為了牽制中國，傳達「美國將死守台灣」訊息，如果台灣周邊和南海受制於中國，包括日本在內，此一全球重要的海上航路將遭中國控制，危及自由主義陣營。川普的戰略是拉攏北韓加入反中陣營，並將台灣當做自由主義陣營前方作戰基地。

另一方面，十二日當天安倍在會談中除了談及北韓無核化之外，也特別強調將在海洋安全保障的議題上與馬國進行合作。

在馬哈地重掌政權後，馬國以往採行的「親中路線」有了轉變，主因是馬國已察覺中國「一帶一路」政策暗藏的野心，馬哈地回鍋後不久即宣布取消中方貸款興建的該國最大規模的高速鐵路興建計畫， 接著立即訪日尋求「老朋友」幫忙，希望重啟他在上世紀八○年代提出的「東向政策」。馬哈地還露骨地說，等他有空才會考慮訪中。

日本記實作家河添惠子認為，對川普政府而言，川金會代表北韓問題暫告一段落，接下來將切換頻道面對中國，台灣ＡＩＴ新館落成和馬哈地訪日都具有牽制中國的連動效應，絕非偶然。