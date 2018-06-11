河南公安抓賊 不投案「株連三代」

2018-06-11

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕以出產「飛天大盜」聞名的中國河南省信陽市羅山縣，本月初發佈一則緝捕公告，要求盜竊民航機旅客財物的四名罪嫌主動歸案，否則將「株連三代人」。這份告示近來引爆網路熱議，招致許多批評。分析指出，中共當局透過「連坐制」的人情壓力製造恐懼，利用「株連」親友、「誠信系統」等流氓手段打擊民眾申訴，都是為了維護統治特權。

該份由「羅山縣打擊盜竊民航旅客財物專項行動辦公室」（簡稱「打飛盜辦」）署名發佈的「告知書」載明，四名犯罪嫌疑人若繼續滯留海外、拒絕配合公安機關調查，「若七日內不回，將其個人情況在縣電視台曝光，必要時將其父母、兄弟姊妹、兒子兒媳、女兒女婿曝光；若十日內不回，將其本人及父母、兄弟姊妹、子女全部拉入『誠信系統』，限制出行，株連三代人；若二十日內不回國，將在其家門口、村口懸掛『飛天大盜之家』的牌子」。

中國媒體引述一名打飛盜辦工作人員表示，胡清強、周翔、汪延勛、何忠山四名「飛天大盜」都是羅山縣人，他們專在國外航班上偷盜旅客財物。不久前，外國警方將相關情況通報中國公安部，公安部責成羅山警方展開調查，羅山縣為此組成打飛盜辦展開調查。而由於四人持有外國護照，並居住在國外，因而產生發「告知書」的辦法。

民批「不敢對貪官使用株連罪」

該份「告知書」日前被民眾拍照上傳網路後，迅速引發討論。許多網友質疑，當局「只敢對市井小民開刀，不敢對貪官使用株連罪」，批評當局毫無法律依據地將民眾列入「誠信系統」黑名單，證明所謂的「社會信用體系」旨在全面監控民眾，對異議人士製造威脅。也有分析指出，這類「連坐制」實際上存在於中國政府的一切政策方針與各行各業，「株連政策是中共迫害民眾的一貫做法，此類通告不過是中共流氓本質的偶爾曝光而已」。

羅山縣當局不敵輿論撻伐，九日發表聲明公開致歉，並撤回公告。羅山縣飛賊近年臭名遠播，嚴重破壞中國的國際形象，甚至驚動中央高層下令全力整治。據悉，羅山縣「飛盜」左萬福、左萬貴堂兄弟，此前曾一年乘坐二○九次飛機行竊。