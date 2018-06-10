海陸空維安 星國嚴陣迎川金

2018-06-10

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕全球矚目的歷史性會談「川金會」，新加坡時間十二日上午九時即將在聖淘沙「嘉佩樂酒店」舉行。星國繃緊神經，全面強化海陸空維安措施；領空自十日上午八時起實施空域管制；「香格里拉大酒店」周遭涵蓋烏節路與東陵路一帶地區，以及嘉佩樂酒店所在的南部島嶼聖淘沙，十日起也被劃為「特別活動區」，實施嚴密維安控管。

法新社報導，「川金會」將吸引逾三千名記者湧入星國，預料星國動員警力將超過二○○六年國際貨幣基金與世界銀行會議的二萬三千人，寫下新高；此次峰會戒備嚴密程度，即使是習慣管制的星國民眾也會覺得罕見。南韓「韓國放送公社（ＫＢＳ）」七日才有兩名記者涉嫌硬闖北韓駐星國大使官邸，驚動警方逮人，九日並遭星國當局要求即日離開新加坡。

與此同時，五日起展開美、朝旋風式訪問的新加坡外長維文，九日上午從平壤過境北京，下午返抵星國。維文在北京指出：「川金會目前一切已準備就緒，雙方都對峰會的籌備工作感到滿意。」

美國總統川普九日在加拿大指出，新加坡之行是趟「和平之旅」，也是金正恩絕無僅有的一次機會，他「一分鐘內」就能判斷出金正恩是否認真考慮棄核，「如果我發現他無意如此，我就不談了」。川普預計十日或十一日抵達新加坡巴耶黎峇空軍基地，再轉乘綽號「野獸」的總統專車或肩負短途飛行任務的陸戰隊一號直升機前往酒店。星國媒體普遍猜測，川普即將入住香格里拉大酒店。

平壤對北韓領導人金正恩的出訪行程和細節仍持續保密。金正恩的下榻地點，就目前情勢觀察，則屬六星級飯店「瑞吉酒店」的可能性最大。瑞吉酒店最近加裝十三架流動監視器強化維安能力，星國維安相關人員自九日上午起，除在該飯店架設金屬探測器，也開始利用大型機具在飯店對外道路陸續架起路障。二○一五年「馬習會」期間，中國國家主席習近平就住在瑞吉酒店。