瓜地馬拉火山爆發 已知38死

2018-06-05

〔編譯陳正健／綜合報導〕中美洲最活躍的火山之一—我國友邦瓜地馬拉的「火峰」（Fuego）火山三日爆發，火山灰噴發高度達海平面以上四千五百公尺，滾燙岩漿流入鄉間社區，嗆鼻毒煙瀰漫，濃厚煙灰覆蓋房屋和道路，估計已造成至少三十八人喪生、三百人受傷，三千兩百多人被迫撤離，一百七十萬人受到波及，死亡人數還可能持續攀升。這是火峰火山逾四十年來最嚴重的噴發，總統莫拉雷斯宣布全國進入警戒狀態。

火峰火山於當地時間三日中午前爆發，岩漿於下午四時許流入附近的聖米格爾羅斯洛提社區等地，燒毀當地道路與民宅。瓜國地震學及火山學研究所所長桑切斯指出，火山熔岩溫度達攝氏七百度。火山泥流及碎屑滾滾流入，燒毀沙卡德貝格省及埃斯昆特拉省交界一座橋樑。當地居民驚魂未定地描述，看到火山泥流後趕緊逃往山丘，但據信仍有人慘遭活埋。

消防及軍警單位動員數百名人力前往救援，儘管目睹民眾受困，卻因道路阻斷無法搶救。由於天色昏暗、雨勢不小，搶救工作暫時中斷，至四日上午恢復進行。防災機構統計，火山爆發處鄰近社區有三千兩百多人被迫撒離；瓜國一千五百萬人口中，約有一百七十萬人受灰屑影響，包括瓜地馬拉市、沙卡德貝格省、奇馬特南戈省、埃斯昆特拉省，以及中美洲熱門景點古城安地瓜（Antigua）都受灰屑波及。

瓜國總統莫拉雷斯已宣佈上述受火山噴發影響最大的三省進入紅色警戒狀態，全國進入橙色警戒狀態。火峰火山今年一月也曾短暫爆發，當局擔心此次爆發若持續，可能引發山崩。台灣、以色列及西班牙等國已伸出援手，台灣總統蔡英文已推文對瓜國災民表達關懷，強調台灣已做好準備協助救災。