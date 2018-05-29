疑歐派組閣失敗 義過渡政府上陣

2018-05-29

最快八月後重新大選

〔編譯孫宇青／綜合報導〕義大利新政府胎死腹中！在疑歐派經濟部長提名人遭親歐盟總統否決後，由反體制兩大政黨「五星運動」和「聯盟黨」推出的準總理孔蒂（Giuseppe Conte），宣布放棄組閣權，兩大黨砲轟總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）引發憲政危機，並揚言發動彈劾。馬塔雷拉則迅速委任前國際貨幣基金（IMF）官員柯塔雷里（Carlo Cottarelli）籌組過渡政府，料最快八月後重新舉行大選。

控總統引爆憲政危機

義大利三月初的國會大選產生「僵局國會」，民粹派最大單一政黨「五星運動」和極右派「聯盟黨」協商組閣，決定由法律學者孔 蒂出任聯合政府總理，孔蒂也在廿七日向總統馬塔雷拉提交內閣名單，不料預定接掌經濟部的八十一歲疑歐派經濟學家薩佛納（Paolo Savona），成為唯一遭否決的準閣員。馬塔雷拉指出，義國政局不穩已動搖近期國內外金融市場，他不會支持揚言讓義國退出歐元區的人士出任經長。薩佛納出局後，義國股市和歐元皆應聲上揚。

兩大黨嗆彈劾總統

孔蒂與馬塔雷拉談判未果後，宣布放棄組閣，使即將誕生的西歐第一個民粹政府胎死腹中，也讓本來可望跳脫近三個月政治泥淖的義國打回原形。五星運動和聯盟黨領袖迪馬奧（Luigi Di Maio）和薩維尼（Matteo Salvini），抨擊馬塔雷拉濫用職權、為歐盟建制派服務；薩維尼直言：「若沒有柏林、巴黎或布魯塞爾當局同意，我們就不能組成政府，這相當愚蠢」，「義國不是殖民地，毋須德國教我們怎麼做。」他揚言號召大規模示威，並直言目前唯一選擇乃重新選舉。

迪馬奧附和道，若內閣人事必須聽從德國、評級機構、金融業遊說團體意見，「選舉還有什麼意義？」法國極右派「民族陣線」領袖勒班（Marine Le Pen）也怒斥馬塔雷拉「策動政變」，並指責歐盟和金融市場再一次「沒收民主」。僅具象徵性的義國總統擁有的少數重大權力之一，即為拒絕任命內閣提名人，此次卻引發政治動盪。五星、聯盟兩黨呼籲國會依憲法第九十條，確認馬塔雷拉是否「高度叛國或攻擊憲法」，若經簡單多數決同意，將由憲法法庭決定是否彈劾。

IMF前官員臨危受命

馬塔雷拉廿八日授權由IMF前執行理事柯塔雷里籌組「技術官僚」政府，但五星、聯盟兩黨已揚言在國會杯葛其信任投票。薩維尼更警告選戰盟友、廿七日表明支持總統決定的右派「前進黨」領袖貝魯斯孔尼，勿同意任命柯塔雷里，否則雙方形同決裂。柯塔雷里隨後表示，將迅速籌組政府帶領國家；若獲得國會信任，他將向國會提出明年度預算案，接著解散國會，明年初重新選舉；若未獲國會信任，其政府將立刻總辭，僅負責一般事務，大選也將提前至八月後登場。