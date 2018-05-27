似狼又像狗神秘動物 全美掀討論

2018-05-27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國蒙大拿州丹唐鎮一名畜農近日射殺了一頭野生動物，雖然外形上與狼頗為相似，但動物專家卻無法辨識其品種，照片公布後更引發全美議論紛紛，許多民眾大膽推測這可能是狼人、年幼的灰熊，或是「大腳怪」（Bigfoot）的近親。

這頭野生動物十六日在靠近一座牧場時遭到射殺。牠的毛皮長、呈深棕色，且頭部大、鼻子凸出，確實類似一頭野狼。然而，當地狼類專家施穆克（Ty Smucker）指出，這隻動物耳朵太大、腿和身體太短、牙齒不夠長、前掌異常短、爪子卻又太大，且毛皮也不太像狼該有的特徵。

蒙大拿州「魚類、野生動物和公園管理局」（ＦＷＰ）的資訊主管艾奇立（Bruce Auchly）指出，這隻動物是「年幼、非處於哺乳期的雌性犬科動物，可能是狗、狐狸、土狼或狼的近親」；動物的遺體現已被送往該局實驗室，必須等待一個星期後的ＤＮＡ報告，才能確定其品種。

不過，全美已在熱烈討論這隻動物的身分，除了指其是「狼人」外，也有人認為牠可能是「恐狼」（direwolf），但遭到艾奇立否認，直言恐狼是史前動物，早被證實滅絕。施穆克則相信，這隻動物比較像狼與狗的混種，且該州過去曾有狗狼混種出沒的紀錄。

施穆克解釋，狼和狗確實可以在野外雜交混種，但因狼具有地域意識，可能會攻擊狗，兩者雜交不易發生，因此狼狗配種及豢養等行為，多是由私人進行，且主人必須向州政府登記，但許多人並未遵守規定。