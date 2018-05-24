港獨惹禍？ 宮心計2遭中國封殺

2018-05-24

女主角被指為港獨份子

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港無線電視台（ＴＶＢ）劇集《宮心計2之深宮計》原訂二十一日在中國網路同步播出，卻因不明原因遭到封殺。該劇故事背景為唐朝的宮廷權鬥，疑似借古諷今。香港媒體報導，北京當局在中共第十九次全國代表大會後加強意識形態審查，對涉及影射時政的作品均謹慎處理。也有報導指稱，該劇係因女主角胡定欣被指為「港獨」份子而遭禁播。

據報導，胡定欣於二○一四年「雨傘運動」期間曾現身中環，並在Instagram上傳現場照片及留言「團結…這晚我感受到！我不懂說話，我只希望香港。明天會更好！」這份貼文上月被人翻貼到中國網路論壇，大批網友揚言封殺她。

《宮》劇是ＴＶＢ台慶五十週年大戲，與中國騰訊合作斥資逾一億人民幣拍攝，已在中國取得上映證。騰訊原訂二十一及二十二日晚間與ＴＶＢ同步播放首兩集，但許多付費會員無法如期收看。騰訊為此在官方「微博」致歉，據傳正聯合ＴＶＢ與當局斡旋，盼經刪改後能於下週復播。

《宮》劇的背景是唐朝「唐隆之變」，首集敘述平王李隆基聯合太平公主發動政變，誅殺韋后。各界對禁播原因眾說紛紜。香港時事評論員劉銳紹指出，此事反映中國封建皇朝的管治模式及意識形態；中共中央宣傳部為執行中共總書記習近平的意志，必須「做點成績」，變成「上有精神，下有精神病」。

借古諷今 多部宮廷劇遭禁

除《宮》劇外，自去年以來，多部宮廷劇疑似因偏離習近平提倡的中華文化原則，或盛傳是習近平夫人彭麗媛「下旨」禁播散發「負能量」的「宮鬥劇」，均遭禁播，包括周迅主演的《如懿傳》、范冰冰主演的《巴清傳》，以及陳喬恩主演的《獨孤皇后》等。另有一說是近年來宮鬥劇收視看漲，不少製作人競相開拍這類劇集，《甄嬛傳》即為箇中代表。但二○一三年中共機關報《人民日報》點名批評《甄嬛傳》，指控其「鼓勵以惡抗惡…比壞心理腐蝕社會道德」，反對這類題材劇集上架，故遭中國廣電總局「嚴打」。