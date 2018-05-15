加泰主席選舉 獨派多一票

2018-05-15

〔編譯茅毅／綜合報導〕被流亡德國的前加泰隆尼亞自治政府主席普伊格蒙特「欽點」的托拉（Quim Torra），十四日獲加泰自治議會以六十六票贊成、六十五票反對、四票棄權，選為新任自治政府主席，懸缺半年多的加泰政府主席一職終於塵埃落定。驚險過關的他矢言，將繼續致力讓加泰脫離西班牙獨立的「脫西」運動。一般認為，這恐加深加泰與馬德里間的衝突，且由於政治人物和民眾間，對脫西的利弊得失看法分歧，今後加泰獨立之路將崎嶇不平。

去年因宣布加泰成為「獨立共和國」而遭西國中央政府解除主席職務的普伊格蒙特，在「義大利時報」（La Stampa）十二日刊出的專訪裡，視長久以來大力推動脫西運動的托拉為其接班人。在極左派「人民團結候選人黨」（ＣＵＰ）十四日宣布將在投票時棄權，「不阻撓新（自治）政府成立」後，托拉獲六十六名獨派議員支持。

五十五歲的托拉擁有律師資格，去年十二月才成為加泰議員，雖長期從事獨立運動，卻缺乏實際從政經歷。他當選後，獨派議員隨即高唱歌名為「收割者」（Els Segadors）的加泰「國歌」；他在簡短演說中表明，「我們將建立一個加泰的共和國」、「自由的加泰萬歲！」

托拉還說，即便西國憲法法院已裁決，去年十月一日舉行的加泰統獨公投結果「無效」，但他仍將尊重該投票結果，並將為了「建立一個共和國形式的獨立國家」而奮鬥。加泰議會去年片面宣布獨立後，馬德里去年十月隨即宣布加泰進入緊急狀態，並予以接管。托拉當選後，料將有助於籌組新的自治政府，藉此讓馬德里同意解除緊急狀態及直轄。