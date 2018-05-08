山東中共黨性教育 用VR檢測黨員

2018-05-08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國共產黨近年面臨嚴重的內部貪腐問題，為了使黨員的思想及行動更忠於黨的意識形態，山東省鄒平縣青陽鎮新設「黨性教育服務中心」，並首創以虛擬實境（VR）「檢測」黨員的黨性，之後還有專人依結果進行「治療」，幫助出現偏差的黨員「康復」。評論者批評，地方官員假借高科技打造這類「形式工程」，主要目的是向中共總書記習近平表態效忠，吹捧「皇帝的新衣」。

加強黨員的黨性素養是中共重要的基層工作，而山東省鄒平縣青陽鎮的黨委書記段書國，去年十一月起與民間企業合作推動「黨性教育服務中心」，已在上月正式啟用。中心的理念為「教育黨員、管理黨員、監督黨員」，並仿照醫學機構的診療模式，設計一套環環相扣的「體檢—會診—康復」服務，其中，首創的VR黨性體檢中心更是「領先全中國」。

青陽鎮黨的建設辦公室主任溫大慶強調，只要戴上VR眼鏡和耳機，黨員就能「心如止水」。據悉，黨員會先在內部的黨性教育中心觀看偉人影片，之後到VR體檢中心進行「理論武裝、日常行為、先鋒作用」等三方面測試。理論武裝部分有十道選擇題，「黨的最高理想和最終目標是什麼」即為其一，答案則有「實現共產主義、實現中華民族偉大復興、實現中國夢」等三組，正解為「實現共產主義」。

此外，日常行為部分則劃分成十八道題目，以其中的「你認同不腐敗就會被邊緣化嗎？」一題為例，共有「弱、一般、較強、極強、特別強」等五組答案，受試者必須依自身認同程度作答，但所有題目都沒有正確解答。青陽鎮黨建辦主任溫大慶解釋，這部分題目引用心理學測試標準，判斷方法之一是受試者做完十八道題目的時長，「時間太長或太短都是有問題的」。他強調，這才是黨性體檢的核心項目。

「體檢」不合格 須進康復中心

三個部分均作答完畢後，受試黨員會取得一項分數，從中可判別其思想上的具體問題。而在發現自身問題後，黨員必須前往黨性會診中心，接受專門培養黨員和公務員的地方黨校專家或人士，當面或雲端遠距會診及再教育。接著，「體檢」不合格的黨員進入黨性康復中心，依領導幹部或一般黨員的身分，自我思考並重溫入黨誓詞。