日中海空聯絡機制 迴避釣魚台

2018-05-08

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日本和中國之間懸宕達十一年之久的海空聯絡機制，可望在九日舉行的日中領袖高峰會中敲定。不過，中方七日透過外交部表示，「日中海空聯絡機制」將不標明適用範圍是否包括釣魚台周邊海空域。日本媒體報導，這將是一種實質上的「模糊解決」。

日中兩國為了避免東海海空域偶發性衝突的發生，十幾年前便有意簽訂海空聯絡機制。二○○七年安倍晉三首次擔任首相時，與時任中國國務院總理溫家寶達成共識，雙方防務當局從二○○八年四月起組成共同作業小組展開協商，但因兩國關係數度生變，協商也走走停停，包括今年四月中旬在北京展開的會談，十一年來僅召開過七次。高事務層級的海洋協議，也只舉行過九次。

日中兩國去年建交四十五週年，今年則為「日中友好和平條約」締結四十週年，雙方關係回溫。中國國務院總理李克強八日將以「公賓」（僅次於接待一國國王、元首的「 國賓」規格）身份訪日，參加日本擔任主席國的日中韓三國峰會，預定九日與安倍舉行雙邊會談。中國上次有高層領導人訪日，是二○一一年五月的國務院總理溫家寶，之後因為釣魚台問題，兩國關係盪到谷底。

為營造雙方關係回溫的氣氛，懸宕十一年的「日中海空聯絡機制」配合李克強訪日，可望拍板定案，但最敏感的釣魚台周邊海空域，日方主張當地為日本的領海和領空，應將其排除；中方則持反對態度，認為若將其排除，等於承認釣魚台為日本領土。

中國外交部在七日的記者會上表示，「日中海空聯絡機制」將不限定適用地理範圍，亦即不標明是否適用於釣魚台周邊海空域。儘管雙方看似各讓一步，但日媒報導，這是實質上的「模糊解決」，兩國在釣魚台問題上的緊張關係，將在何種程度上獲得緩和，成為今後的關注焦點。

另據「讀賣新聞」報導，針對中國國家主席習近平提出的「一帶一路」倡議，日本政府考慮與中國合作，成立官民協議會，以利在第三國共同投資。在安倍與李克強的雙邊會談中，兩人將針對「一帶一路」設立中日官民協議會一事達成協議，日方希望透過經濟合作，加速改善日中關係。

讀賣指出，日本政府也質疑中國藉由「一帶一路」 擴大霸權主義，而且有些國家因參與「一帶一路」計畫，陷入嚴重債務困境。因此，日本將針對財政健全性、透明性、公平性等問題進行審慎評估。