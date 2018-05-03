兩韓和平協定 文在寅:不拿駐韓美軍交換

2018-05-03

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕針對南、北韓一旦簽署和平協定後的駐韓美軍去留問題，南韓總統府二日表示，駐韓美軍涉及美韓同盟關係，與兩韓和平協定無關，要求青瓦台官員避免「北韓棄核交換裁撤駐韓美軍」的說法造成輿論混亂。與此同時，中國國務委員兼外交部長王毅二日抵達平壤，展開兩天訪問，期間可能獲北韓領導人金正恩接見。分析指出，王毅此行是為了避免中國在朝鮮半島事務上遭邊緣化，爭取北京加入兩韓和平協定進程。

青瓦台發言人金宜謙引述總統文在寅當天上午的發言：「派駐南韓的美軍部隊代表南韓與美國的盟友關係，與（兩韓）和平協定的簽署沒有任何關聯。」強調即便平壤在簽署和平協定過程中提出裁撤駐韓美軍的要求，韓方也不會採納。文在寅二日也指派青瓦台秘書室長任鐘皙致電統一外交安保特別補佐官文正仁，叮囑他與總統立場保持一致，避免造成輿論混亂。此前，文正仁曾向美國《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌投書，指稱若朝鮮半島達成和平機制，美軍駐紮南韓將缺乏正當性。

另有其他青瓦台官員透露，北韓從未向南韓提及裁撤駐韓美軍一事；首爾方面希望美軍續留南韓，因為美軍可在中國、日本等朝鮮半島周邊國家爆發衝突時，發揮緩衝作用。美國目前在南韓派駐約二．八五萬名官兵，平壤向來以美軍撤離作為棄核的先決條件，並屢次譴責美韓聯合軍事演習為挑釁行為。

八架美軍「猛禽」抵韓

南韓媒體報導，八架美軍F-22「猛禽」戰鬥機上月二十九日飛抵位於南韓西南部的光州，預定參加十一日起舉行的「超級雷霆」美韓空中作戰聯合演習。「超級雷霆」是美韓兩國空軍每年上半年的例行演習，派出產量僅一百八十七架的「猛禽」實屬罕見。分析指出，「猛禽」戰機出現在朝鮮半島與「川金會」有關，美國總統川普可能藉此向金正恩施壓；川金會若在板門店舉行，「猛禽」就在附近待命。

南韓《中央日報》指出，在板門店舉行「川金會」有助於集中討論朝鮮半島無核化議題，「川金會」可在兩韓「板門店宣言」的鋪陳下具體討論，拿出實際成果。《朝鮮日報》則引述相關說法指出，美國和北韓正在協商藉「川金會」釋放三名美國人質相關事宜，川普可能在板門店上演接回這些人的場面。