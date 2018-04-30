性侵犯輕判 西班牙數萬人抗議

2018-04-30

〔編譯陳正健／綜合報導〕西班牙北部班普羅納市數萬民眾28日走上街頭，抗議3天前的法官判決。前年「奔牛節」活動期間，5名男子輪暴一名18歲少女，並拍下犯案過程放到通訊軟體WhatsApp群組，但法官竟只輕判他們入獄9年，引發各地連日抗議潮，逼得西國保守政府宣布考慮修法。

班普羅納市抗議民眾高舉雙手，持著示威海報與標語，喊著「這不是性虐待，這是性侵」、「我相信妳」等口號。警方公布的示威人數約3萬2千至3萬5千不等，指稱抗議和平落幕。與此同時，民眾還在網路上發起請願，呼籲取消判案法官資格，截至28日已獲超過120萬人連署。

這股民怨始於26日的法官判決。2016年7月班普羅納奔牛活動期間，5名來自塞維亞市的男子，於一棟公寓入口輪姦一名18歲少女，並且拍成影片放在名為「狼群」的WhatsApp群組吹噓，事後登上全國頭條引起公憤，但法官只以性侵罪判處他們9年徒刑，而非他們被控的輪姦罪。

檢察官原本對被告尋求22年的刑期，但因5名被告獲輕判決定提出上訴。自宣判以來，馬德里、巴塞隆納及桑坦德等城市連日發生示威，班普羅納市法院前27日出現數千抗議民眾，巴斯克地區一群修女則在臉書上譴責這起判決。

根據西國刑法，需有施暴與脅迫的證據，才構成強暴罪名。西國國家報社論批評，這樣的細微法律差別不易舉證。

反對派社會勞工黨政治人物拉斯塔抨擊，法官判決相當「可恥」，此為父權及沙文主義文化產物。馬德里市長、退休法官卡梅娜則推文斥責，該項判決不符女性正義要求。

對此，數千名女性已在社群媒體推特上發起西國版的「#MeToo」活動，以名為「#cuentalo（說出來）」的話題標籤分享受害經驗。西國政府發言人回應，政府永遠與受害者同在，將就修法問題進行檢視。