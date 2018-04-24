中國網攻日本 鎖定國防、醫療企業

2018-04-24

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國網路安全公司「火眼」（FireEye Inc.）指出，中國間諜組織APT10涉嫌在去年九到十月間，對日本國防企業發動兩次網路攻擊；去年十一月以來，日本醫療企業也遭中國駭客入侵。火眼亞太區技術長包蘭德（Bryce Boland）說：「中國將藥品創新作為國家優先政策全力推動，加上罹癌率攀升，恐將驅動未來醫療產業的間諜活動。」

包蘭德表示，火眼從二○○九年起開始追蹤APT10，「我們相信APT10的主要任務是蒐集因應區域地緣政治變化的關鍵資訊，並經常鎖定研究與開發週期長的組織發動攻擊。」他列舉建設、工程、航太、軍事、電信等企業，以及高科技產業均為APT10目標。

去年九到十月間入侵日本國防企業，是APT10近期攻擊行動之一，其中一起「魚叉式網路釣魚」電子郵件攻擊的誘餌，是前聯合國教科文組織（ＵＮＥＳＣＯ）秘書長松浦晃一郎（Koichiro Matsuura）的國防講座。包蘭德說：「與國防產業有關的誘餌內容，顯示入侵可能動機是取得關於化解北韓核議題政策指令的內線消息。」

前述攻擊的時間點，與北韓核武危機急遽升高不謀而合，當時北韓領導人金正恩進行氫彈試爆，美國總統川普則回敬「完全毀滅」北韓。同時，美國與日本合作，加強對北韓施加外交與軍事壓力，北韓鄰國中國則對邊界爆發衝突憂心忡忡。

此外，火眼也發現，攻擊日本的駭客在惡意程式中會插入嘲弄安全研究人員的文字，例如「我在這裡等你」、「由北韓APT632185驅動」，以及「根據分析報告，一些日本分析家總是被描繪成笑話」。

對此，中國外交部並未加以回應。火眼上月指出，中國駭客針對與南海有關的美國工程與國防公司展開一波攻擊。

火眼旗下的麥迪安網路安全公司（Mandiant）二○一三年指稱，一個中國駭客組織自二○○六年以來，入侵全球至少一四一家公司，背後或許有中國軍方支持。美國以網路商業間諜罪名，起訴五名隸屬人民解放軍六一三九八部隊的軍官。