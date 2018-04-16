萬那杜中資碼頭 美陸戰隊實地調查

2018-04-16

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕澳洲媒體此前引述消息人士說法，指出中國計畫在南太平洋島國萬那杜興建軍事基地。儘管中、萬兩國官方都已否認該項消息，美國陸戰隊十四日證實，已派員前往中資在萬國盧干維爾（Luganville）興建的碼頭進行調查。

美國陸戰隊中校希爾（Curtis L. Hill）透過電子郵件告訴路透，基地位於美國加州第一陸戰隊遠征軍的一支小分隊，已對盧干維爾的碼頭進行實地調查，「這項實地調查是為了美國軍事海運司令部的支援船隻可能參與軍演而進行」。

萬那杜位於澳洲北部約兩千公里處，曾是第二次世界大戰期間美國海軍的重要基地，並曾擊退計畫經太平洋打擊澳洲的日軍。中資在盧干維爾興建的碼頭長度達三百六十公尺，由於大到足以讓軍艦停泊，引發各界關注；該座碼頭的主要用途是提供貨船和渡船停靠，萬國並為此向中國貸款一億一千四百萬澳幣（約二十六億四千四百八十萬台幣）。

香港「南華早報」引述北京軍事專家周晨鳴說法，指出萬那杜不適合作為軍事基地，但中國可能需要在該區建立火箭監控站；澳門軍事專家黃東則認為，中國可能會在萬國建立「情報平台」，追蹤美國的盟友、澳洲和紐西蘭的動向。

中國若在萬那杜興建軍事基地將嚴重影響澳洲戰略部署，相關消息已引起澳洲政府關切，民間則疾呼政府改變投資太平洋島國的策略，防堵中國擴增影響力，危害國家安全。與此同時，萬國在野黨領袖也呼籲當局審慎看待中資，對北京向該國提供的貸款和援助進行詳細審查。