攻擊目標避開俄伊 衝突不致擴大

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美英法轟炸敘利亞，空襲砲火雖較去年猛烈，攻擊目標卻精挑細選，儘可能遠離俄羅斯、伊朗部隊所在地，極力避免招致報復性反擊。英國衛報與美國紐約時報都認為，美國總統川普言辭強硬，但具體作為相當節制，此番「一次性攻擊」帶來的破壞，不太可能導致衝突擴大，更遑論引爆第三次世界大戰。華盛頓郵報則指出，空襲行動開啟新戰線，恐讓美軍更深地被捲入敘國衝突當中，而非如政府先前所期望的撤軍抽身。
衛報分析，空襲旨在警告阿塞德政權不要使用化學武器，相關行動全都儘可能地遠離俄國及伊朗軍隊所在地，避免有心人借助俄國和伊朗勢力擴大衝突；聯軍在此次行動中毫髮無傷，敘軍的損失也比去年還要少。
紐時引述華府智庫「華盛頓近東政策研究所」中東專家羅斯（Dennis Ross）說法，俄國和伊朗本次所受傷害有限，根本不足以採取具體行動回應，「俄國、伊朗人儘管言辭犀利，但不太可能直接進行反擊」。美官員向紐時透露，美國已著手防範俄國、伊朗在敘國境外可能採取的網路攻擊等報復行動。
華盛頓郵報則警告，美國此次發動攻擊的風險在於，最終恐會陷入危機升溫循環，更深地被捲入敘國衝突；美國今後可能遭受的報復，則包括中東美軍遭受伊朗支持的民兵攻擊、加強針對駐敘美軍及其盟友製造事端、採取網路攻擊等「不對稱回應」。
美國中央情報局前分析家波拉克認為，由於川普已承諾從敘國撤軍，敘國政府軍和伊朗為了獲取最終勝利，不太可能對美國採取報復性攻擊，以免讓美軍續留敘國，但「俄國是個未知數」，俄國總統普廷更在乎自身利益，而「反擊美國」能展示俄國能夠多大程度地打擊美國。