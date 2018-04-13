英法挺美攻敘? 俄警告要考慮後果

2018-04-13

〔編譯陳正健／綜合報導〕針對敘利亞阿塞德政權疑似動用化武攻擊平民，美國總統川普近日連發數則推文警告，將對敘國發動快速軍事打擊以作報復。然而，他十二日又推文，宣稱「別說何時攻擊敘利亞會發生，可能很快，也可能不這麼快」，似乎顯示攻敘並沒有時間表。

法國總統馬克宏十二日表示，法國掌握敘利亞動用化武的工具，正和美國政府進行協商，會迅速做出決定。英國首相梅伊十二日已傳喚部長召開緊急會議，就支持美國攻敘行動進行商議，預計內閣將贊成這項行動。先前美國官員表示，美方渴望有英法兩國參與攻擊，展現國際支持。英國媒體報導，英國潛艦已經進入以飛彈攻擊敘利亞的射程內。

德國政府則宣布，不會參加任何攻擊敘利亞的軍事行動，但重申動用化武是不可接受的，西方國家必須發出明確信號。義大利也宣布不加入軍事行動，但會提供後勤支援。

川普十一日連發推文放話，支持阿塞德的俄羅斯應「做好準備」，因為又好、又新、又聰明的飛彈即將打來。他形容阿塞德是以毒氣殺人的畜生，享受殺害自己人民，俄國不應與他同夥。為因應川普威脅，敘國軍機十二日已分散部署到敘國境內的俄軍基地，同時重要武器系統也加強防禦。

不過，川普十二日又推文修正，從沒說過何時會攻擊敘利亞，可能很快就會發生，可能不會很快。對此，俄羅斯十二日再次呼籲美國應嚴重考慮軍事行動的後果，國際社會並未授權西方國家同時擔任調查員、檢察官、法官與劊子手。