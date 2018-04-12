廢棄藥物汙染 危害全球淡水生態

2018-04-12

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕荷蘭國際水利環境工程學院研究員布雷戈里（Francesco Bregoli）主導的跨國研究團隊，十日在奧地利維也納舉行的二○一八年歐洲地球科學年會上指出，就目前趨勢來看，本世紀中期之前，藥品廢棄物排入水道的總量可能增加三分之二，對全球多數淡水生態系統造成危害。他強調，單靠污水處理技術無法解決藥物污染問題，「我們必須大幅度地減少藥物使用」。

研究團隊已在自然界中偵測到止痛藥、抗生素、抗血小板劑、荷爾蒙、精神科藥物與抗組織胺等大量藥物，其濃度足以對野生動物構成傷害，例如，導致魚類與兩棲類動物變性、印度阿薩姆邦的禿鷹瀕臨絕種。

布雷戈里率領的跨國團隊研發出一種追蹤藥物污染「熱點」的方法：一套電腦模式，可根據人口密度、污水下水道系統、藥品銷售情況等不同條件，預測當前和未來的藥物污染程度。研究團隊還前往全球各地約一千四百處採集樣本，比對數值模擬系統的準確性。儘管這些樣本多數來自北美洲和歐洲，檢驗數值和電腦模擬的結果仍相當契合。根據模擬數據，將近七十五％廢水未經處理的南美洲、非洲、亞洲多數地區，藥物污染程度未來可能大幅提升。

研究團隊使用常見的消炎止痛藥「雙氯芬酸」（Diclofenac）為指標，評估淡水生態系的藥物污染及其擴散情況。研究發現，全球有超過一萬公里長的河川，藥物濃度超出歐盟每公升一百奈克的標準；其中，雙氯芬酸污染更可直接歸因於數千種個人護理產品及藥物的使用。

統計顯示，全球每年消耗多達兩千四百噸雙氯芬酸；人類排泄物含有數百噸雙氯芬酸，其中僅約七％可被污水處理系統過濾掉，另外二十％會被自然生態系統吸收，其餘的雙氯芬酸則流入海洋。