臉書個資外洩 上修8700萬人

2018-04-06

札克柏格坦承「犯下大錯」下週將赴美國會作證

〔編譯張沛元／綜合四日外電報導〕社交媒體巨擘「臉書」四日表示，英國數據挖掘公司「劍橋分析」不當使用臉書使用者個資的災情比原本想像來得大：相較於媒體稍早估計的五千萬名，臉書自行估計的人數高達八千七百萬，絕大多數是美國使用者。此外，臉書也表示，二十億用戶中，可能有多數人的資訊遭到不當搜刮，臉書已經關閉可以讓「惡意人士」利用電郵與電話號碼搜尋個資的功能。臉書創辦人兼執行長札克柏格將於十日就個資外洩出席參議院司法委員會與商業委員會的聯合聽證，以及在十一日出席眾議院能源與商業委員會的聽證。

20億用戶個資 恐遭不當搜刮

臉書首席科技長施羅普佛（Mike Schroepfer）四日發表部落格文章表示，該公司認為，「劍橋分析」不當分享臉書使用者個資的受害人數，可能多達八千七百萬人，其中超過八成（七千零六十三萬多人）為美國臉書使用者，其次是菲律賓、印尼與英國的臉書使用者，佔比皆超過一％（人數也皆超過一百萬）。施羅普佛還說，臉書使用者自九日起可透過臉書「動態消息」了解其個資是否遭「劍橋分析」不當分享。

此外，臉書四日也坦承，有惡意人士從「暗網」（Dark Web）取得多年來多起資料外洩案的個資，包括電郵地址和電話號碼，接著利用臉書的搜尋功能輸入上述資訊，藉此找出個資主人的全名，和他們在臉書上公開的所有資訊，此一行為持續長達好幾年，估計二十億用戶中，多數人的公開資料已經遭他人不當搜刮，臉書因此宣布，停用此搜尋功能。

札克柏格四日在視訊記者會上坦承自己犯下「大錯」，未能以更寬廣的視野看待臉書在全球各地所肩負的責任；對臉書而言，單純相信應用程式研發人員自稱會遵守臉書的分享個資規定並不夠，臉書必須確保研發人員確實做到。個資外洩醜聞觸怒臉書使用者、廣告商與國會議員，甚至導致臉書股價下跌，但札克柏格告訴記者，沒有看到個資外洩醜聞對使用臉書與廣告銷售造成「任何有意義的衝擊」，但也稱此事令民眾對該公司不爽「並不好」。

札克柏格指出，他應該為個資外洩被指責，但不清楚臉書董事會是否討論過逼他下台，並自認仍是最適合帶領他創辦的臉書的人選，還說打造一個像臉書這樣史無前例的公司，勢必會搞砸一些事，重要的是從錯誤中學習教訓。札克柏格說，他未就個資外洩醜聞開除任何人也不打算這麼做，他不想讓任何人為此事背黑鍋。