打破美種族隔離就學政策 非裔女辭世

2018-03-28

〔編譯周虹汶／綜合報導〕一九五四年成功推翻美國公立中小學校實施逾半世紀種族隔離政策的「布朗訴托皮卡教育局案」，起於當年住在堪薩斯州托皮卡市（Topeka）的非洲裔焊工之女琳達．布朗（Linda Brown）盼就近就讀白人學校的奢望。當初不屈於現實而成功圓夢的女主角已在廿五日辭世，享壽七十五歲，但她幼時即和家人合力對抗白人霸權，為全美黑人爭來平等教育權利的劃時代事蹟，已成有志小老百姓也能改變世界最佳範例。

全案得追溯至一八九六年「普萊西案」：具有黑人血統的路易斯安那州民權鬥士普萊西（Homer Plessy）一八九二年故意坐上白人專用火車而遭拘捕，美國聯邦最高法院卻判定州政府「隔離但平等」政策符合憲法平等保護條款，當時美國南方各州政府對不同種族提供表面上平等設施或待遇的做法因此合法化。

這種模式延續到一九五○年代。琳達當年為了前往專門給黑人就讀的小學念書，每天得走一．五公里到公車站牌，之後再搭車八公里才能到校；為免除通勤之苦，她改申請住家附近的小學，卻因該校只收白人而遭駁回。

為滿足愛女願望，她的爸爸奧利佛跟隨全國有色人種促進協會（ＮＡＡＣＰ），結合另十二位家長，無畏當地白人強烈敵意，由奧利佛擔任第一原告，對托皮卡教育局提起集體訴訟。他們主張，托皮卡教育局設校方式，已侵犯他們的孩子基於美國憲法第十四條修正案應獲保障之平等權利，因「隔離但平等」永遠只給黑人次等待遇。不過，堪薩斯地方法院不苟同，因當地各校資源分配未因種族出現明顯差異。ＮＡＡＣＰ因此上訴，一九五四年終獲聯邦最高法院應援，後者直指隔離政策一出即不可能保證完全平等，被宣告違憲的全美各地特設公立中小學種族藩籬才就此破除。