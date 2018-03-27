矮化我國名 中國黑手伸進瑞典

2018-03-27

〔國際新聞中心／綜合報導〕瑞典稅務局今年二月在未知會我方的情況下，公告將「中國民國（台灣）」的國名改成「台灣，中國的一省」，引發我國外交部嚴正抗議。瑞典外交部聲稱，此舉肇因於民眾抗議，但派駐台北的瑞典記者奧爾森（Jojje Olsson）二十六日在「台灣守望（Taiwan Sentinel）」網站撰文指出，斯德哥爾摩當局互相推諉，最後卻不得不坦承，背後是中國政府操作，瑞典政府屈服於北京之下。

喬裝公民提質疑 施壓瑞典官僚

瑞典稅務局聲稱，瑞典根據「國際標準化組織（ISO）」國家代碼及瑞典公用名稱稱呼各國，但台灣不符合相關形式，因此將「中華民國（台灣）」改為「台灣，中國一省」。奧爾森指出，他詢問瑞典外交部及稅務局，外交部回應去年八月接獲「來自公民的提問（question from the public）」，質疑台灣的名稱問題，因而召集相關機構討論。

瑞典外交部聲稱，各單位可自行決定如何稱呼台灣，並未要求根據ISO國碼改名。稅務局則說，陸續接獲「公民」檢舉，指稱「台灣的名字不符合國際標準」，而詢問外交部如何因應。儘管先後順序不同，但可以肯定的是官方接獲「公民」抗議而做出改變。

奧爾森指出，這些利用「公民」名義向官方施壓的手段，正是中國駐外使館的拿手好戲。從中國留學生到使館官員，均可以個人身分向官方投訴。奧爾森表示，整起事件「將永無止盡地成為行政官僚間互推皮球事件」，他和其他瑞典記者同僚都難堪地發現，「瑞典竟然屈從在北京獨裁政權的壓力下」。他強調，若各國政府不願出面，而是躲在後面滿足中國孤立台灣的要求，只會讓中國更得寸進尺。