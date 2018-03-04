全球第一 馬紹爾群島將發行虛擬貨幣

2018-03-04

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕太平洋島國馬紹爾群島共和國宣布，在國會上週通過發行數位貨幣「主權」（Sovereign，SOV）後，該國將成為全球第一個承認加密貨幣是其法定貨幣的國家。未來該貨幣將與美元一起在市場流通，馬國當局希望有朝一日人民能以SOV進行包括納稅、採買生活用品等一切活動。

委內瑞拉上月成為全球第一個發行加密貨幣的國家，委國的石油幣「Petro」由原油儲備所支撐，可用於該國的旅遊業、原油及汽油交易，以規避美國的制裁；但委國反對黨主導的國會公開指控政府「非法」發行石油幣。馬紹爾群島則表示，SOV有所不同，因為它是國會通過發行的法定貨幣，可用於一切交易。

列法定貨幣 與美元並用

馬紹爾總統海尼（Hilda Heine）上週在國會通過加密貨幣發行議案後發表聲明，指「這對我們的人民而言，是歷史性的時刻，我們終於發行我們自己的貨幣，並且與美元一起使用。這也是彰顯我國自由的另一行動。」馬國依據與美國簽署的「自由聯合協定」，與美國深度結盟，並使用美元為貨幣，美國也依據該協定每年提供馬國七千萬美元協助，美國在馬國的瓜加林環礁設有軍事基地。

首次發行2400萬枚SOV代幣

馬國將與以色列金融科技新創公司尼瑪（Neema）合作，透過「首次貨幣發行」（ICO）方式，發行二千四百萬枚SOV代幣。該數字代表馬紹爾群島的二十四個市政區。其中一千兩百萬枚將流入政府，另外半數則由尼瑪取得。馬國當局有意將六百萬枚出售給國際投資人，並將獲利用於預算、投入緩和全球暖化衝擊的計畫以及支持仍受美國核試爆影響的民眾上。馬國也計畫提供二百四十萬枚SOV給人民，該國人口約六萬人。

馬國當局尚未決定何時ICO，不過提供投資人的預售將「很快」開始。SOV是以所謂的Yakwe（當地語哈囉之意）區塊鏈架構為基礎，使用者必須在區塊鏈上提供身分，這解決了比特幣以及其他加密貨幣無法取得各國政府支持的匿名性問題。馬國總統助理部長保羅（David Paul）說，「顯然，有龐大的市場需要非匿名區塊鏈系統，因為該系統可在法規環境範圍內運作」。