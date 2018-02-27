劍指中國 印度將聯合16國軍演

2018-02-27

維護印太重要航道 不受中國軍事威脅

〔編譯陳正健／綜合報導〕在中國於印度洋─太平洋地區擴張軍力的背景下，印度時報二十五日報導，印度海軍將邀請澳洲、越南、馬來西亞等至少十六個國家，在三月初舉行為期八天的大型海上聯合演習，以加強區域合作，打擊重要航道的不法活動。匿名官員指出，參演國家海軍首長將就此議題與中國在南海舉行軍事演習等交換意見。

越戰後首次 美航艦將訪越南峴港

在此同時，越南政府已同意正在南海航行的美國航空母艦「卡爾文森號」，三月五日至九日訪問峴港市五天。這是越戰一九七五年結束以來，美軍航艦首次訪問越南，堪稱美國在越南最大規模的軍事展現，凸顯雙方軍事關係的變化，勢將引發中國不悅。

越南媒體報導，卡爾文森號將率領勃克級（Arleigh Burke）飛彈驅逐艦「韋恩梅爾號」（USS Wayne E. Meyer）及「麥可墨菲號」（USS Michael Murphy）等航艦打擊群到訪。分析指出，美國藉此釋放促進南海航行自由，以及加強夥伴合作關係的信號。卡爾文森號艦長韋瑞西莫（Douglas Verissimo）更直言，美軍航艦在南海的存在旨在向周邊國家釋出訊息，即爭議海域的版圖不應改變。

美航艦卡爾文森號現身南沙 「確保海洋持續開放」

菲律賓媒體二十五日報導，卡爾文森號已進入南海爭議水域，目前正在斯普拉特利群島（Spratly Islands），即中國所稱的南沙群島巡航。「菲律賓星報」報導，卡爾文森號打擊群發言人霍金斯說，美國海軍為全球海軍，「我們的出現是為了確保海洋持續開放」。

印度海軍將於三月六日至十三日間舉辦兩年一度的「米蘭」（Milan）聯合演習，地點是孟加拉灣的安達曼─尼科巴群島（Andaman and Nicobar Islands）海域，參演國包括澳洲、馬來西亞、馬爾地夫、模里西斯、紐西蘭、阿曼、越南、泰國、坦尚尼亞、斯里蘭卡、新加坡、孟加拉、印尼、肯亞及柬埔寨等。

印度海軍總司令：緊盯中國海軍在印度洋活動

印度海軍發言人夏瑪表示，參演國海軍的互動將圍繞在交換觀點與意見上，以建立良好的海洋秩序，強化打擊非法海上活動的區域合作，以因應各類安全挑戰。報導也引述匿名印度官員指稱，參演國海軍首長可能在活動期間討論中國在南海演習的議題。

此前，印度和美國等多次重申，應維護南海航行自由。去年十一月，印度、美國、日本及澳洲形成四邊聯盟，希望共同制定新戰略，以維護印太地區重要航道不受中國軍事威脅。印度海軍總司令蘭巴受訪時強調，印度海軍正密切追蹤中國海軍在印度洋的活動，中國船隻、潛艦及研究船在印度洋海域的部署明顯增加。