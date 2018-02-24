中資全球掠農地 法國將立法限制

2018-02-24

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦二十三日報導〕在法國各界關切中國商人大舉購買農地之際，法國總統馬克宏二十二日在總統府艾麗榭宮向七百名農民承諾，將立法限制外國人購買農地。過去兩年中資已在法國中部買下兩千六百公頃的麥田，引發輿論反彈。

馬克宏表示，他會採取行動阻止外資進駐「戰略投資領域」，而法國農地就歸屬在這個範圍，「國家的主權正在此內，不能允許外資買下上百公頃土地，而法方還全然不知他們要拿這些土地作何用」。中資在近十年中已併購法國波爾多葡萄酒區的一百五十家酒莊。去年中國一家基金法人在阿列省買下九百公頃小麥、玉米田，前年安德爾省一千七百公頃農地也被中國人接手。

法國農業協會Safar去年底就呼籲政府要採取行動，以遏制金融資本低價併吞農地，破壞傳統家庭農業。由於許多農民出售土地是因為瀕臨破產，馬克宏表示將推出五十億歐元投資案，其中的十億是針對年輕農民放貸，以讓其有更好的創業條件。他在競選時就承諾會對超市業者施壓接受農民提高價格，以此增加農民收入，阻止人口外流。

馬克宏對中資的擔心在歐盟早已展現，他曾要求歐盟定新規限制中國傾銷品、嚴審外資進駐歐洲戰略跟高科技領域。中資在歐洲各國流竄，中國投資公司東方弘泰日前才以十億美元收購西班牙體育轉播公司，中資觸角還伸向德國高科技業與英國足球隊。不僅在歐洲，中資也進駐非洲與美洲，引起全球憂心中國企圖以資金擴張國際影響力。