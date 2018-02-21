對抗中國 印度在東非塞席爾建基地

2018-02-21

〔編譯陳正健／綜合報導〕在地緣政治上，位於非洲大陸東南方、印度洋中西部的塞席爾共和國（Republic of Seychelles），原本只是影響甚微的熱帶群島國家，但隨著印度與中國在印度洋的競爭加劇，塞國搖身一變成為重要角色。在中國去年於非洲吉布地（Djibouti）成立第一個海外軍事基地後，印度與塞席爾今年一月底簽署一項為期二十年的協議，允許印方在距離東非本土約一千六百五十公里的阿桑普申島（Assumption Island，見圖，取自網路）興建軍事基地，為印度提供重要軍事整備區。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，印、塞兩國的協議經過多年協商，儘管具體細節尚未公布，但據稱內容包括一座海軍基地與飛機跑道。塞方聲稱，印方興建的設施有助於塞國對面積達一三○萬平方公里的專屬經濟海域進行更好管控。

這項協議顯然奠基於印度與中國競爭的地緣戰略考量。去年七月，中國在吉布地興建其首座海外軍事基地，地理上靠近連接紅海和亞丁灣的曼德海峽，為全球最忙碌海運要道之一，亦為印度洋的三大要道之一。

據統計，二○一六年每日約有四千萬桶石油通過印度洋，將近全球石油供給量的一半，印度進出口貿易高度仰賴印度洋。

印度外交部聲明，印、塞兩國已草擬合作議程，包括共同打擊海盜活動，以及強化專屬經濟區海域的監控與追蹤，以防止潛在經濟罪犯闖入，包括非法捕撈、盜獵、毒品及人口販運等。專家指出，中國在印太地區戰略足跡日增之際，這項協議是印度擴張地緣戰略前線的明顯指標，印度海軍機艦可望透過相關島嶼來換防。

此外，中印在印度洋島國馬爾地夫的競逐亦愈演愈烈。馬國長期被視為印度的區域盟友，但在總統雅門（Abdulla Yameen）執政下與中國愈走愈近，甚至歡迎其「一帶一路」倡議投資。馬國反對派領袖、流亡的前總統納希德痛批，中國正在買下馬國，該國積欠的外債約有八十％屬於中國，可能步入斯里蘭卡後塵，拱手將基礎建設出借償債。