美前官員：美高估對中影響力

2018-02-15

〔駐美特派員曹郁芬／華府十三日報導〕兩位歐巴馬政府時代的資深官員十三日在「外交事務」期刊上撰文表示，從尼克森打開中國之門近半世紀以來，相關紀錄愈來愈清楚地顯示，美國太高估了自己形塑中國發展道路的力量。他們呼籲美國依據現實重新思考對中政策。

前國務院亞太助卿坎貝爾與前副總統拜登的副國家安全顧問雷特納在「中國清算」為題的專文中表示，美國對於自己決定中國命運一直有不切實際的想法，一次又一次，美國的企圖心落空。

在尼克森打開中國大門時，華府對中國投入最大賭注和最樂觀的期待。尼克森與季辛吉相信，和解能離間中俄，隨著中美愈來愈接近，中國對國家利益的看法會改變。

然而，不管是胡蘿蔔還是棍棒都沒有對中國達成預期效果。外交與商業交往並未帶來政治與經濟開放；美國軍事力量或區域再平衡都未能阻止中國努力瓦解美國領導體系的核心成分；所謂的自由國際秩序既未能引誘也未能限制中國。超乎所有預期，中國在走自己的路。

這篇文章說，直到最近，美國決策者和企業領袖都還認為，與中國交往的潛在商業利益太大，不能以保護主義或制裁來影響這個關係。現在，以合作和自願方式打開中國經濟是失敗的，包括川普政府發起的全面經濟對話。北京領導人擔心更開放會威脅到國內穩定與政權生存，築起了長城，變得更獨裁。美國的軍力與外交交往也未能勸阻中國發展自己的世界級軍力。

坎貝爾說，華府面臨現代史上最強勁的對手，一個新政策的起點是華府不要高估自己改變中國的能力。與其孤立、弱化或轉變中國，不如把焦點放在自己與盟邦的能力以及行為上。