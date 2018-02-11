冬奧揮統一旗 南韓人反應兩極

2018-02-11

〔編譯茅毅／綜合報導〕華爾街日報（ＷＳＪ）九日報導認為，對南韓觀眾來說，當天在平昌郡冬季奧運開幕式中最吸睛的不是選手，而是自二○○七年中國吉林省長春的亞洲冬季運動會以來，所謂的兩韓「統一旗（或稱韓半島旗）」再度出現在正式場合，這面白底、藍色朝鮮半島剪影的非正式旗幟，勾起生於韓戰前的老一輩南韓民眾，對朝鮮半島尚未分裂前的情感記憶，但如今南韓內部卻對此旗的看法兩極。

上次它在奧運現身乃二○○六年義大利杜林的冬奧，更之前則是○四年雅典奧運和兩千年雪梨奧運，首度出現則是一九九一年日本千葉的世界桌球錦標賽。其歷史可追溯至八九年，當時兩韓開始討論在國際體育賽事組聯隊的可能計畫。

英國愛丁堡大學「亞洲研究」高級講師金英美（譯音）表示，此旗的設計乃兩韓彼此妥協下的產物，首爾當時希望綠色的朝鮮半島剪影，平壤想要的則是黃棕色，把這兩種顏色混在一起，就成了藍色。

不過，南韓國內政治環境兩極化，保守派與自由派對此旗的態度明顯分歧。二○○○年代推動與北韓交往的「陽光政策」之南韓自由派政府，一脈相承的就是南韓總統文在寅這類南韓「進步派」人士，他們認為，此旗並不具政治意義，藉由鼓吹兩韓本一家的概念，以及擴大兩韓能相互交流的體育管道，有助舒緩緊張關係。保守派人士則認為，此旗使國旗「太極旗」失去正當性。