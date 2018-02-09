美參院達預算協議 政府關門有轉圜

2018-02-09

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國聯邦參議院民主、共和兩黨領袖趕在國會須於八日午夜須通過臨時支出法案的期限前，七日達成二○一八、一九年預算協議，未來兩年將增加支出三千億美元，若國會在八日順利批准此案，可望避免聯邦政府在三週內二度關門。

在極度分裂的華府，這項預算協議被視為對兩黨來說都是一項重大成果，協議調高了根據二○一一年一項法案所定的聯邦政府開支上限，在未來兩年總計將提高約三千億美元，其中國防開支增加約一千六百億美元，滿足總統川普和共和黨所願，民主黨也爭取到他們要的增加內政要務經費，如救災、醫療中心、對抗鴉片類藥物氾濫問題等。

參議院多數黨領袖麥康諾說，「我們達成的折衷將是數年來首次能確保我國軍隊有維護美國安全所需的更充足資源」。國防鷹派、共和黨參議員葛蘭姆說，這是「二○一一年以來……對軍隊最好的消息」。民主黨參議院領袖舒默說，「這份預算協議不盡滿足民主黨，也未盡如共和黨所願，但是有許多美國人民所想要的」。

白宮發言人桑德絲說，「我們當然很高興國會正在進展的方向」；前一天才說若移民議題上不能如其所願就「樂見」政府關門的總統川普，七日推文力挺此協議，表示這份協議將賦予國防部長馬提斯「維持美國偉大之所需」。

參議院預計八日傍晚前表決，然後眾議院得在午夜期限前通過，以避免政府再次關門。

這份將再次大幅增加聯邦政府赤字的預算計畫，反映長期以來主張財政保守的共和黨領袖態度轉變。眾議院議長、共和黨的萊恩力促所有眾議員支持此案，但是已經有數名堅持限制政府開支的議員表態反對。國會共和黨保守派「自由黨團」領袖、眾議員喬丹（Jim Jordan）說此協議是預算「怪物」，布魯克斯（Mo Brooks）警告，這份預算案會造成一年上兆美元的赤字，「這是債務成癮者的夢想」。