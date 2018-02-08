金正恩胞妹明訪南韓 金氏家族第一人

2018-02-08

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○一八年冬季奧運會九日於南韓平昌揭幕在即，北韓七日向南韓通報冬奧高級別代表團名單，確定當中包括北韓最高領導人金正恩的胞妹金與正，將在冬奧九日開幕式當日到訪三天，寫下一九四八年建立北韓並執政至今的金氏家族成員七十年來訪問南韓首例。預料金與正可能與總統文在寅會面，轉交金正恩的親筆信，並就兩韓關係與北韓核計畫聽取文在寅的意見，再向金正恩轉達。

彭斯訪日 將公布最嚴厲制裁

不過，率團參加冬奧的美國副總統彭斯，七日在東京會晤日本首相安倍晉三後表示，美國即將公布歷來對北韓「最嚴厲與最激進的制裁」；「我要向全世界宣告，我們將持續加強施壓，直到北韓採取具體行動以邁向全面、可查驗且不可逆轉的非核化為止。」

彭斯重申，「所有選項都在考慮中」，並強調美國將持續部署「最先進的軍事裝備」到日本等地，抗衡來自北韓的威脅。彭斯還警告平壤，不會容許北韓利用冬奧進行宣傳，掩飾其奴役人民和威脅區域安全的事實。

南韓四日即得知北韓祭出史上最高規格，派出最高人民會議常任委員會委員長金永南帶團。南韓統一部七日表示，正式收到北韓冬奧高級別代表團詳細名單，北韓勞動黨中央委員會第一副部長金與正在列，還有兩韓會談的北韓代表團團長暨「祖國和平統一委員會」委員長李善權、北韓國家體育指導委員會委員長暨勞動黨副委員長崔輝，分別代表北韓黨、政及體育界人士，另有十六名助理人員與三名記者隨團出訪。

這是金與正的勞動黨中央委員會宣傳部副部長頭銜，首次獲官方證實。在去年十月的勞動黨七屆二中全會上，金與正也當選中央政治局候補委員，正式進入金正恩主導的決策層。韓聯社指出，金與正是勞動黨重要人物，兩韓或能藉此機會展開更有實質意義的對話。

可能晤文在寅 轉交金正恩親筆信

法新社引述南韓的北韓研究大學教授楊武仁（Yang Moo-Jin）說法指出，金與正此次出訪有望與文在寅會面，屆時可能轉交金正恩祝賀平昌冬奧成功及期待兩韓連結增加的書信，並藉此將培養多時的金與正端上國際舞台。北韓核計畫可能也是信中提及的重點之一。