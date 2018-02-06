「被迫」行賄 三星少東二審獲緩刑

2018-02-06

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓首爾高等法院五日推翻此前地方法院的判決，改判涉嫌行賄前總統朴槿惠的南韓最大財閥「三星集團」少東李在鎔兩年六個月徒刑，緩刑四年。李自去年二月十七日被羈押三百五十三天後，終於重獲自由。預料檢方將提起上訴。李在鎔也打算上訴到最高法院。

四十九歲的李在鎔為三星集團子公司「三星電子」副會長，三星電子現為全球最大智慧型手機和記憶體製造商，本案又涉及朴槿惠與其密友崔順實的「閨密門」醜聞，導致朴槿惠遭彈劾而提前下台。高院認定，三星電子提供駿馬給崔的女兒鄭維羅充當馬術訓練，確實構成行賄罪，因此維持地院一審判決，但李金援崔實際控制的「韓國冬季體育英才中心」、非法轉移資產藏匿海外等多數指控，因罪證不足而改判無罪。

李在鎔不服去年八月宣判的一審判決而提起上訴，高院二審判決認為，李乃「被迫」向朴槿惠行賄，「沒有證據」證明李與朴間有對價關係，且朴及崔順實才「應該被視為這起醜聞的主要人物」，朴對李索賄、由崔出面收賄，朴、崔兩人實際上存在著「共謀」關係。

二審沒判更重 南韓民眾感到訝異

二審判決令許多原先以為高院將對李在鎔做出更嚴厲懲罰的南韓民眾感到訝異，紛紛在社群媒體和網路新聞入口網站留言，對該判決與宣判的法官表達憤怒，「三星共和國」一詞及該法官的姓名也成為「推特」上的熱門字彙。

五日宣判後，李在鎔步出法庭時微笑揮手，雙手已不見手銬，囚衣上的編號也被撕下，似乎略顯消瘦。李在鎔之父、三星集團會長李健熙曾行賄南韓前總統全斗煥、盧泰愚，一九九六年雖被判有罪，但隔年就獲前總統金泳三特赦。二○○八年，李健熙逃稅、違反信託、瀆職等罪名成立，○九年又獲前總統李明博特赦，穩坐會長寶座，故李在鎔乃自其祖父、創辦人李秉喆以來，第一個真正入獄的三星集團首腦人物。

三星電子上週才傳出去年第四季獲利創新高，自李健熙二○一四年因心臟病而纏綿病榻以來，李在鎔已成為三星實質領袖。財閥在亞洲第四大經濟體南韓經濟成長中扮演關鍵角色，該集團收益約佔南韓國內生產毛額（ＧＤＰ）的廿％。

南韓政府對財閥的經濟犯罪普遍持寬容態度。著有多本有關三星及其企業文化的南韓作家沈正澤形容，在南韓，政治人物來來去去，但三星的權力從未消失。他認為，南韓社會仍廣泛抱持「除非由其創辦人的家族成員掌控，否則財閥會倒」，以及「若沒有財閥，國家經濟就會垮」心態。