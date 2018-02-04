美研究:手機輻射讓公鼠長腫瘤

2018-02-04

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國國家衛生研究院（NIH）轄下的國家毒理學計畫（National Toxicology Program，NTP）二日發表初步研究成果報告，顯示暴露在高劑量手機輻射環境下的雄性大鼠，心臟周遭長出腫瘤。NTP前年五月也曾揭露，手機輻射導致雄鼠的心臟與腦腫瘤發生率小幅增加。不過，NTP強調，動物實驗結果不能直接類推到人體；美國食品藥物管理局（FDA）二日則表態「尚未發現手機輻射影響人類健康的充分證據」。

FDA：無影響健康證據

不同於能破壞人體化學鍵結、已證實能導致癌症的Ｘ光、氡、伽馬射線等高能量的游離輻射，手機、微波爐的輻射能量較低，屬於非游離輻射。NTP兩項聚焦於２Ｇ、３Ｇ手機輻射對健康影響的研究，歷時十年，耗資兩千五百萬美元，雖未擴及４Ｇ、５Ｇ，卻是該領域至今最全面的評估。NTP利用三千隻兩年間每天暴露在手機輻射達九小時的大鼠與小鼠，完成將近二十項動物實驗。相關研究預定下月二十六至二十八日舉行外部專家審查。

雌鼠和小鼠卻無此情形

NTP研究結果顯示，暴露在手機輻射下的一些實驗動物，去氧核醣核酸（DNA）受到損害。暴露在超強手機輻射的雄性大鼠，其中有六％在心臟周圍組織出現惡性神經鞘瘤，但同樣暴露在超強手機輻射的雌鼠和小鼠則無此情形；惡性神經鞘瘤與人類的聽神經瘤類似。NTP資深科學家布克（John Bucher）認為，相較於雌性大鼠和小鼠，雄性大鼠可能因為體型較大、吸收更多輻射，才長出神經鞘瘤。

美國癌症學會醫療長布拉里指出，研究並未顯示手機輻射會導致其它類型的腫瘤，手機和癌症有關的證據仍顯薄弱。FDA器材與輻射保健中心主任蘇倫表示，動物實驗不能用於推斷人類也會出現相同症狀，「即使多數成人日益增加手機使用量，我們也沒發現腦腫瘤病例增多」，當前訂定的手機輻射安全限制，足以保護消費者。