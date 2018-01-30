川普愛推文：「假新聞」盛行求自保

2018-01-30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕上台已滿一年的美國總統川普，廿八日把國際廣播訪談處女秀獻給英國獨立電視台（ＩＴＶ）。愛用推特發表國是的他，澄清那是他在「假新聞」盛行的當代自保利器，才會公務繁忙還到處找時間推文。至於女性及英國民眾對他的負面反應，他通通不認，自我感覺相當良好。

川普自二〇〇九年三月擁有推特帳號以來，已推文近三．六九萬則，跟隨者更超過四七二〇萬名。入主白宮後，美國政策常可由他的推特頁面搶先看，令他不滿的政治人物或國家也屢在世人面前公開中箭。對此充滿爭議的作法，川普告訴主持人摩根（Piers Morgan），由於「假新聞」當道，有鑑於報導「非常錯誤或捏造」，他才會以社群媒體做為對選民發聲的管道，否則「無法自保」。

聲稱一堆人等著看，所以他推文場合不拘，「或許有時在床上，或許有時是在早餐或午餐」，但一般是在早上或晚上，因為「白天我很忙，非常長的時間」；且通常不假他人之手，但「有時我會非常快地口述出一件事，然後讓我手下的人把它放上去。」

至於愛用漢堡和可樂當正餐的傳聞，現年七十一歲的川普說，「我吃美食，真的出自一些世界最棒的主廚，我吃健康食物；偶爾有必要時，我也吃些那種食物……我覺得我真的吃得相當好。」

豬哥形象鮮明的他，也自稱「非常尊重女人」，且深信許多女人瞭然於心。以他主張美國發展強大軍力一事來說，女人「在家想要安全」，而在這點「沒人做得比我好」，雖「我不會說我是女權主義者」，但「我支持女人，我支持男人，我支持每個人。」包括多項議題與他意見相左的法國總統馬克宏，川普自稱很喜歡對方，還說兩人是朋友。

但他一年前上台就立刻針對敘利亞、伊朗等七個以穆斯林為主的國家停發簽證九十天；反感的英國民眾因此抵制他赴英進行國是訪問，以免英國女王因川普去訪「尷尬」，多達一六八萬人連署，試圖讓他感受被拒入境的滋味。不過川普依舊自稱，英國粉絲「喜愛我的安全意識」及許多主張，信件如雪片般飛來。

再講到進行中的英國脫離歐洲聯盟談判，被問及英國首相梅伊目前是否處於「有利地位」，川普並未正面答覆；但他說會用與她「不同的態度」來談，「我會說，歐洲聯盟並不像預期說得那樣好。我會採取更強硬的立場來退出。」川普同時預告，英國正式脫歐後，美國將找英國另簽貿易協定。