良心不安！加州男子自曝25年前殺死人

2018-01-14

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國加州沙斯塔郡一宗沉寂近4分之1世紀的謀殺懸案，在1名男子走進當地一家電視台新聞頻道，面對鏡頭懺悔，接著並向警方自首、供出2名同謀後，終於破案。3名涉案人12日以謀殺、搶劫罪起訴，並遭關押不得交保，該案訂於23日展開預審。死者的81歲老母表示，死者是她的獨子，兇嫌落網帶給她些許安慰。

自己走進電視台 面對鏡頭懺悔

加州新聞頻道「KRCR」11日報導，44歲男子霍金斯（Brian Hawkins）走進該電視台總部，表示想對麥卡利斯特（Frank McAlister）之死懺悔。他拒絕回答任何問題，表示他希望讓人們知道，因為他已尋見上帝，才引導他最終做出正確抉擇，坦承犯行。電視台同意採訪他，表明只有在他自首後才會播出訪談。

1993年5月，麥卡利斯特的女友向警方報案說，20歲男友以及她的車子下落不明。當日稍晚，車子在瑞汀市一家賣場停車場被發現，車子內外血跡斑斑。調查人員很快查出19歲霍金斯以及分別為21歲、20歲的卡佛姊弟涉有重嫌，起訴書說：「過去25年，3人多次被調查人員約談，然而他們全都堅稱清白。」在麥卡利斯特失蹤近1年後，他的遺體才在瑞汀市東方的辛格鎮被發現。

報導說，霍金斯在錄影前要求喝水以及抽菸，神情明顯激動。訪談間，他不時落淚，看似十分懊悔。他說，「我知道這件錯誤無法改變，但這是我能力所及最接近做對的事的行動」，他說，「從那天以後，生活糟糕透頂，每個時刻都成了夢魘」，「因為這件事，我整個生命宛如地獄」，他無時不後悔，甚至去年他接觸麥卡利斯特的家人，他與他們數度交談，表示將親自拜訪，以便告訴他們真相，尋求原諒，然而在成行前，麥卡利斯特的父親過世，他說，現在「我不逃了」。

霍金斯向警方供稱，案發前，他與現年46歲的莎娜．卡佛（Shanna Culver）以及她45歲的弟弟柯提斯（Curtis）得知麥卡利斯特剛獲得一筆保險和解金，而且他希望用部分資金購買安非他命，以轉賣牟利。霍金斯透露他知道辛格鎮有人可販毒給他，一行人便驅車到該鎮，然而，他們抵達該鎮後，霍金斯與柯提斯聯手將麥卡利斯特砍死，並棄屍於樹林，然後搶了他的錢，並將車開回瑞汀市棄車。