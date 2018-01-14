傳川普睡過A片女星 387萬封口

2018-01-14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普的桃色「腥」聞再添一樁！華爾街日報十二日踢爆，多年前與川普有過一腿的一名成人影片女星，在二○一六年美國總統大選前，收到川普私人律師提供的十三萬美元（約台幣三百八十七萬元），要求其勿將這段風流往事宣之於口。然而，川普和該女星均加以否認，白宮也批評此為「炒冷飯」。

報導指出，川普二○○六年七月在內華達州艾奇伍德太浩湖的美國世紀高爾夫錦標賽上，認識現年三十八歲、生涯拍攝超過一百五十部成人色情影片、藝名為「狂暴丹尼絲（Stormy Daniels）」的克利弗德（Stephanie Clifford），兩人在該場合中有過親密關係，而當時川普才與第一夫人梅蘭妮亞完婚一年，且梅蘭妮亞剛生下川普幼子巴隆不久。

過去是克利弗德的鄰居兼密友、同為成人片影星的艾凡斯（Alana Evans），十二日加碼向「野獸日報」披露，當晚曾受川普和克利弗德邀請，在與克利弗德多次通電話時，還聽到川普在電話那端邀請她：「快來吧，阿蘭娜，一起來找點樂子。」隔日早上，艾凡斯為未與克利弗德碰面道歉時，意外聽到克利弗德爆料道，川普前一晚「只穿著三角褲在房裡追我」，且川普還給了克利弗德自己佛州豪宅的鑰匙，惹得艾凡斯直呼：「你們一定度過美好的一夜。」

這段往事一度被塵封，但到了一六年秋天，即美國總統大選白熱化、川普窮於應付桃色糾紛的關鍵階段，克利弗德準備向美國廣播公司（ＡＢＣ）的「早安美國」節目和Slate網站揭露這段往事。然而，前川普集團首席律師科恩（Michael Cohen）為免東窗事發，在一六年十月迅速與克利弗德達成交換條件，經由克利弗德的律師戴維森（Keith Davidson）支付十三萬美元的「封口費」，換取克利弗德不再對外公開川普與她的風流韻事。

隨著花心史浮上檯面，川普律師科恩十二日兩度出面否認，稱這類謠言從二○一一年起就一再出現，而「總統再一次強烈否認相關情事」，不過他並未針對封口費一事多加置喙。白宮一名官員也回應道，這些報導早在大選前就獲得否認，批評華爾街日報是在炒作舊聞。此外，科恩也發表一封克利弗德十日以藝名「狂暴丹尼絲」簽署的公開信，她斷然否認與川普有過「性關係或婚外情」，還說若真有其事，外界不會透過媒體、而是透過她的個人著作得知。