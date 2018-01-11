報導羅興亞危機 緬甸兩記者被訴

2018-01-11

〔編譯周虹汶／綜合報導〕緬甸檢方十日以違反英屬緬甸時期《官方秘密法》為由，起訴兩名報導緬甸西部若開邦羅興亞人危機的路透當地記者，該罪名刑期最高十四年。本案不僅讓曾獲諾貝爾和平獎殊榮的緬甸當前實質領導人翁山蘇姬再受國際批評，美國前總統柯林頓十日更聲援兩名記者，呼籲緬甸政府立刻放人。

根據聯合國統計，緬甸軍事鎮壓若開邦境內的羅興亞穆斯林，導致去年八月以來近六十五．五萬人逃入鄰國孟加拉，為全球受迫害最嚴重的少數族群之一，但軍方不准記者與救援團體進入當地。被告的卅一歲瓦隆（Wa Lone）和廿七歲喬索歐（Kyaw Soe Oo）都是緬甸人，他們上月十二日與兩名警察接觸取得相關文件，結果當場被捕，疑似遭到設局。

十日在仰光法庭外，約卅名記者身著黑衣，聲援瓦隆與喬索歐。瓦隆在庭上強調，「我從沒犯錯，我沒做任何錯事」；在法院外更明確告訴記者，他和喬索歐係「因試圖揭發真相」才被捕。喬索歐則告訴懷孕的妻子，「我會試著堅強」。由於檢方反對保釋，兩人還押永盛監獄，該監獄在軍政府時期因羈押異議人士而惡名昭彰。

瓦隆與喬索歐準備本月廿三日再度出庭。他們的律師表示，檢方動用了一九二三年英國殖民緬甸時期的英屬印度《官方秘密法》第三條，意指被告進入禁區「取得、蒐集、錄製或發佈」官方文件，而這些資料「也許或企圖直接或間接地有助於敵方」。緬甸資訊部之前已明說，這兩人被捕乃因「持有與若開邦及安全武力相關的重要秘密政府文件」，不但「非法獲得資訊，還意圖與外國媒體分享」。

路透社長與總編輯阿德勒表示萬分失望，抨擊這是緬甸當局「對新聞自由全然莫須有的明目張膽攻擊」，要求立刻放人。柯林頓八日也透過推特強調，「拘禁記者在任何地方都是不被接受的」，他一九九○年代主政時，也曾對當時的緬甸軍政府施壓，為長年被軟禁的緬甸民主鬥士翁山蘇姬發聲。

「人權觀察」組織則呼籲，這些指控歪曲司法，應儘速撤銷，若翁山蘇姬和她的政府「真的在乎民主改革與治理」，就該利用他們在國會的優勢，改革「過時的殖民法律」，以符合當今國際人權標準。不過，緬甸政府強調，當地司法體系公正獨立，被告兩人是否有罪將由法官決斷。