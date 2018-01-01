加拿大-40度跨年 「比火星、南極還冷」

2018-01-01

〔駐加拿大特派記者張伶銖／溫哥華十二月卅一日報導〕正處於極端寒冷氣候的加拿大，東部及中部地區的白天氣溫低至攝氏零下二十幾度至三十度，夜間若加上冷風效應，有些地區的體感溫度甚至低至零下四十度，這究竟有多冷？氣象專家形容，加國東部城市可能比南極、火星或喜馬拉雅山聖母峰還冷。

五大湖之伊利湖 料完全結冰

不僅位於美國和加拿大邊境的尼加拉瀑布（Niagara Falls）已出現結冰，就連五大湖的第四大湖伊利湖（Lake Erie）也可能完全結冰，這是過去十七年來從未出現的情況。專家比較加國大西洋省分城市與南極的低溫，例如阿蒙森—斯科特南極站（Amundsen-Scott South Pole Station）測得的溫度是攝氏零下十六度，同日哈利法克斯（Halifax）的溫度是零下十五度；愛德華王子島省（Prince Edward Island）首府夏洛特敦（Charlottetown）是零下十七度，比南極冷一度。

在火星，當日白天溫度是零下二十三度，蒙特婁白天溫度是零下二十四度，多倫多上午則是零下十九度，卡加利（Calgary）零下二十三度，等同於火星白天溫度。

專家說，全球溫度最低的地方通常是俄羅斯西伯利亞東北部村莊奧伊米亞康（Oymyakon），溫度經常保持在零下五十度，但前天奧伊米亞康的溫度是零下二十九度，比加拿大中部省份薩克屯（Saskatoon）的零下三十二度還高三度。

至於海拔五千公尺的聖母峰基地營，也是出名的寒冷，前天溫度為零下三十五度，但也輸給加拿大靠近北極的黃刀鎮（Yellowknife）。黃刀鎮溫度低至零下三十六度，而丘吉爾鎮（Churchill）溫度低至零下三十八度，若加上冷風效應，甚至低至零下四十九度。

加拿大環境部提醒，這波極端寒冷氣候將會持續至元旦過後的一月四日。