中國南海造島沒停過 再增29公頃

2017-12-16

〔編譯周虹汶／綜合報導〕持續關注南海爭議的美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（ＣＳＩＳ）旗下「亞洲海事透明倡議」（ＡＭＴＩ）十四日公布最新衛星照片指出，今年是中國在南海「建設性的一年」，表面上雖在上月和東協就等了十五年的《南海行為準則》展開協商，私底下卻趁國際社會關注力移向朝鮮半島之際，在南沙與西沙群島持續建設，新設施面積達廿九公頃（廿九萬平方公尺），打造中國海、空基地前哨站的意圖甚明。

ＡＭＴＩ把中國的島礁基地建設稱為「慢動作危機」。主任波林（Greg Poling）指出，菲律賓總統杜特蒂對中國採和解態度，以及川普政府把重心放在北韓核問題與中美貿易爭議，都是促成中國不斷在南海推進勢力的原因。

中國稱正常主權活動 反批無事生非

根據ＡＭＴＩ觀察，中國在南沙、西沙群島的化礁為島工程，已分別於去年初及今年中完成收手，上頭建設正是新階段目標。對此，中國外交部發言人陸慷十五日稱這是正常主權活動，反批個別人士別有用心，「小題大作、興風作浪」，呼籲「不要無事生非」。

ＡＭＴＩ指出，中國今年在南沙群島第三大「島」永暑礁的興築面積最廣，多達十一萬平方公尺，位於北端的高頻陣列雷達為近幾個月最新力作，其矗立天線群如二○一五年南沙華陽礁翻版，就在今年初東北端驚見的可供通訊大型感測陣列附近；何況今年初還發現飛機跑道、大型機庫、四處遍佈各式雷達，以及南端的飛彈發射平台掩體，還有疑似用來儲存彈藥等必需品的大型地庫。

南沙第二大「島」渚碧礁建設則達九．五萬平方公尺，除了擁有和永暑礁一樣的貯藏地庫，還有今年上半年就曝光的機庫、飛彈發射平台掩體、雷達通訊設備，以及位於西南端可監聽情報的大型環狀高頻接收天線「象籠」（Elephant Cage）。

至於南沙第一大「島」美濟礁，施工面積達六．八五萬平方公尺，包括位於北端的大型地庫與雷達和通訊陣列，還有完工的機庫、飛彈掩體；年中以來，更鑿新貯物地道，且疑似打造當地第二座「象籠」，和第一座距離不到五百公尺，南端另建與永暑礁相仿的天線陣列。

西沙群島則建設規模較小，主要集中於北沙洲、趙述島、中建島。其最大的永興島今年雖無特殊建設，但中國人民解放軍十月底主動公布戰機「殲十一Ｂ」部署當地的消息，以及上月可能是電戰機的中程多用途運輸機「運八」出現在永興島，都顯示永興島可能是中國在南海的軍事與行政總部，正為上述南沙空軍基地做準備。