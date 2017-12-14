監控新疆 中國建DNA資料庫

2017-12-14

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕國際人權組織「人權觀察」十三日揭露，中國今年二月從新疆維吾爾族自治區的南部開始啟動「全疆人口精準登記核實」，要求警方和相關幹部蒐集所有十二歲至六十五歲新疆居民的人像、指紋、血型、虹膜、去氧核糖核酸（DNA）等生物辨識資料。去年底開始，新疆居民申請換發新的身分證明文件，也必須提交血液樣本，讓當局建立DNA資料庫。中國政府近年來致力於加強監控新疆，專家批評該地區已成為「露天監獄」；聯合國則警告，蒐集DNA建立資料庫有侵犯人權之嫌。

人權觀察指出，官方聲稱這些「健康檢查」是志願性質，建立生物辨識資料庫有助於改善當地醫療，但相關資訊將交由警方「分析」。儘管北京、山東等地已有限度試行建立DNA資料庫，以協尋失蹤兒童或搜捕逃漏稅者，新疆卻是第一個全面推行此類政策的地區。六個自治州的官員證實，當地正在「蒐集DNA」，但在高層指示下拒絕發表評論；這些地區的居民佔全疆二千二百萬人口的三分之一。

人權觀察組織的中國事務部主任理查森（Sophie Richardson）指出，強制蒐集生物辨識資料實屬嚴重違反國際人權準則，「以免費健康檢查的名義偷偷進行，更令人深感不安」，此舉也未必有助於減少犯罪，「中國當局似乎認為仔細監控每個人就能實現社會穩定，但這些濫權之舉更能加深人民對政府的敵意」。該部門的研究員王松蓮（Maya Wang）表示：「中國在新疆實施大規模的監控，卻不必通過審查，也沒有遭受抵制，讓人不寒而慄。」

停用維語 中共積極維穩 同化穆斯林

新疆是中國「一帶一路」計畫的核心地區，中國國家主席習近平一二年上台後，逐步加強管制維吾爾人，新疆自治區黨委書記陳全國去年八月主政後，更大力推行一系列「維穩」措施，包括清真食品標章禁用清真寺、星星月亮等相關圖案；停用維吾爾語、哈薩克語輔助教材；要求所有學生必須接受漢語教育，從小使用漢語、唱「國歌」等，力求淡化清真概念、同化穆斯林民族。