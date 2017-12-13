港媒:中國4副總理敲定 韓正第一把交椅

2017-12-13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在中國共產黨第十九屆領導階層底定、中央政治局常務委員李克強篤定續任國務院總理後，香港英文媒體「南華早報」披露，國務院四名副總理人選已呼之欲出，政治局常委韓正穩居第一把交椅，國家主席習近平的心腹劉鶴獲擢升，前中央統戰部長孫春蘭和前廣東省委書記胡春華也將接下重任。

中共十月中旬舉行第十九次全國代表大會（十九大），確立習近平為首的新一屆領導核心後，明年三月登場的「兩會」－全國人民代表大會（人大）和政治協商會議（政協），將決定何者執掌最高行政機關國務院。除李克強續任總理外，四名副總理均汰舊換新，前上海市委書記、十九大後高升為政治局常委的韓正，將一如預期接替張高麗，成為排名第一的常務副總理。

值得注意的是，習近平的首席經濟智囊、中共政治局委員劉鶴，將取代馬凱成為主管金融工作的副總理，並將接掌甫於十一月成立的「金融穩定發展委員會」。據報導，國內生產毛額（GDP）近十二兆美元（逾三六○兆台幣）的全球第二大經濟體中國，正面臨債台高築和國營事業產能過剩等問題，劉鶴將扛下防範金融市場崩潰的重任。

六十五歲的劉鶴擁有美國哈佛大學公共管理碩士學位，十九大後一直有消息指出，劉將接替王滬寧出任中共中央政策研究室主任，即中南海頭號智囊。儘管劉向來低調，卻對政策方向有影響力，去年就曾被官方媒體評為「神秘權威人士」。事實上，習近平政府目前的「供給側改革」，即為劉的經濟改革主張。

曾被視為中共第六代接班人，但在十九大「入常」失敗、僅留任政治局委員的前廣東省委書記胡春華，將遞補已晉升政治局常委的汪洋的副總理職位。中國的美國商會前主席齊默曼（James Zimmerman）指出，汪在胡之前擔任廣東省委書記，負責農業、商務、美中貿易等層面，被視為經濟改革的開明派，但低調謹慎的胡可能不會像汪一樣特立獨行。前中央統戰部長、現任政治局委員孫春蘭，則將取代劉延東，成為第四名副總理。

北京大學匯豐商學院經濟學家包定（Christopher Balding）分析，前述四人出線並非因為擁有新思維，或個人特質足以改變中國經濟，僅在於四人可強化中國當前的經濟路線。齊默曼認同上述觀點，並指出習的國務院團隊意味中國接下來的發展目標將以穩定為重，不會有太激進的經濟改革，或對外國投資者擴大開放。