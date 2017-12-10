CNN出包更正新聞 川普見獵心喜

2017-12-10

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）八日上午發布新聞指稱，去年美國總統川普的競選團隊事先接獲爆料網站維基解密提供不利其對手希拉蕊的檔案，數小時後ＣＮＮ發文更正。這是一週來，第三則有關川普「通俄門」調查的錯誤報導，讓痛惡ＣＮＮ的川普見獵心喜，持續炒作攻擊「假新聞」。

ＣＮＮ記者八日上午八時五分發布新聞指出，維基解密駭入民主黨全國委員會而取得秘密檔案，並在去年九月四日以電郵傳送給川普陣營。五個小時後，華盛頓郵報指出，該電郵實際上是九月十四日傳送，而且維基解密已在前一天公布內容。ＣＮＮ在下午三時四十五分更正報導，但把錯誤歸咎於新聞來源而非記者。

把錯誤歸咎於新聞來源

本月一日，美國廣播公司新聞網（ＡＢＣ）報導，前國安顧問弗林準備作證指出，川普還是總統候選人時，就指示他與俄國官員聯繫。不過一天後，該新聞網發布「澄清」，指出川普是以總統當選人的身分做出相關指示。本月五日，路透與彭博皆報導，調查「通俄門」的特別檢察官穆勒已就川普及其家庭成員的帳號資料向德意志銀行發出傳票，這顯示穆勒的調查已擴展至總統的金融往來，華爾街日報隨後指出，該傳喚實際上與川普的親信有關。

川普八日在佛州的造勢活動上，點名ＣＮＮ等新聞機構，詢問支持者說：「你們看到這些媒體發出的更正嗎？他們左道歉、右道歉。」他稱因誤報而遭停職的ＡＢＣ記者羅斯（Brian Ross）是「騙子」，並說他應該因他引發的股市下挫而被革職。川普說：「我告訴你們每個人：為自己找個律師，並且控告ＡＢＣ新聞網。」接著他對喧嚷的群眾說，「剛剛不久前」，ＣＮＮ因它的錯誤報導道歉，「它們道歉！喔，謝謝你ＣＮＮ。非常感謝你，你應該也為過去兩年的報導致歉。」