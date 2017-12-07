空污毒害嬰兒 印度中國最危險

〔編譯周虹汶／綜合報導〕聯合國兒童基金會（UNICEF）六日引用科學研究警告，空氣污染不僅影響呼吸系統，更會毒害發育中的嬰兒腦部而導致終身影響，全球未滿一歲孩童中，有將近一千七百萬名呼吸比世界衛生組織（WHO）限定的污染標準高出至少六倍的有毒空氣，當中一千六百萬名住在亞洲。
南亞最慘 非洲大城也受威脅
UNICEF六日報告依據衛星影像指出，南亞生於惡劣空污環境的嬰兒比率最高，約一千二百二十萬名；另有四百三十萬名住在東亞和太平洋區域的嬰兒飽受威脅。以國別而言，印度嬰兒受害最深，中國次之。空污在非洲大城也是新興問題。
UNICEF六日特別點出空污的負面影響，以可四處漂浮且易吸附有毒化學物質的一級致癌物「細懸浮微粒（PM2.5）」為例，它可進入血液、突破腦血管障壁並直達大腦，造成神經發炎；又幼兒大腦較成人脆弱許多，極少量有毒物質就能造成傷害，加上小朋友呼吸頻率較快，身體防衛機制及免疫力也還不完全，才對空污尤難防備。
再以磁鐵礦微粒來說，能經由嗅覺神經及腸道進入人體，成為神經退化性疾病源頭；還有煤炭、燃油、瓦斯、垃圾，或菸草、肉類等有機物質，燃燒不完全就會形成多環芳香烴碳氫化合物（PAHs），可傷害大腦內負責溝通的神經元，而那是兒童學習與發展的根基，口語表達、智商、記憶力與肢體行動皆恐受到影響。
影響呼吸系統 更傷害腦部
UNICEF執行主任雷克（Anthony Lake）表示：「污染物不僅傷害嬰兒發育中的肺部，它們還能對其發育中的腦部造成永久傷害，因此禍及他們的未來。」印度首都新德里上月初曾因嚴重霾害一度全面停課，隨後很快復課就被當地家長批評「拿孩子健康開玩笑」。