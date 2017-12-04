反制美間諜衛星 俄中研發太空武器

2017-12-04

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國「戰略司令部（STRATCOM）」司令海頓（John Hyten）二日在加州矽谷「雷根國防論壇」中表示，俄羅斯和中國等國家正積極研發從地球操縱、可鎖定衛星等美國太空軍備的太空武器、干擾武器（jamming weapon）、雷射武器等，試圖修正冷戰後美國擁有全球唯一超強地位的國際秩序。

海頓強調，使這些衛星免於敵方攻擊「並非易事」，他主張強化衛星的防禦力，但也坦承一旦在太空中爆發軍事衝突，目前尚無任何交戰規則，因此有必要建立相關國際規範。美國空軍部長威爾森則主張，若指管或預警衛星遭鎖定，應將其視為敵意行為，並加以回應。

中國致力研發量子鬼成像衛星

香港「南華早報」報導，中國正致力研發裝配新型量子感測器的「量子鬼成像（quantum ghost imaging）」衛星，可辨識及追蹤目前從太空中看不見的目標，例如夜裡起飛的匿蹤轟炸機等，使敵方的匿蹤武器無所遁形。儘管鬼成像技術並非極尖端技術，美、中均持續研發陸基型鬼成像系統，但中國研發的是，環繞地球的量子鬼成像衛星，企圖在二○二○年前製造出原型衛星，二五年前在太空中實測，接著五年後開始廣泛運用。

海頓指出，俄、中正設想未來一旦爆發衝突，如何阻絕美國利用衛星的能力。二日出席前述論壇的美國聯邦眾議員羅傑斯（Mike Rogers），也以北韓發射飛彈為例，指出衛星必須先偵測到飛彈，才有接下來的雷達追蹤與發射攔截器，足見衛星的重要性，即便只停擺十到十五分鐘都不行。

美國盟邦也已感受到伴隨俄、中軍力增強而來的挑戰。北約組織（NATO）在每四年發佈一次的最新報告中指出，俄、中不斷強化軍力，恐引發軍備競賽，大國間爆發戰爭的風險愈來愈高，在二○三五年前可能對北約造成影響。

  • 美國戰略司令部司令海頓二日警告，俄羅斯和中國正持續研發可打擊美國衛星和匿蹤軍備的新型太空武器。（美聯社檔案照）

    美國戰略司令部司令海頓二日警告，俄羅斯和中國正持續研發可打擊美國衛星和匿蹤軍備的新型太空武器。（美聯社檔案照）

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