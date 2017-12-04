反制美間諜衛星 俄中研發太空武器

2017-12-04

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國「戰略司令部（STRATCOM）」司令海頓（John Hyten）二日在加州矽谷「雷根國防論壇」中表示，俄羅斯和中國等國家正積極研發從地球操縱、可鎖定衛星等美國太空軍備的太空武器、干擾武器（jamming weapon）、雷射武器等，試圖修正冷戰後美國擁有全球唯一超強地位的國際秩序。

海頓強調，使這些衛星免於敵方攻擊「並非易事」，他主張強化衛星的防禦力，但也坦承一旦在太空中爆發軍事衝突，目前尚無任何交戰規則，因此有必要建立相關國際規範。美國空軍部長威爾森則主張，若指管或預警衛星遭鎖定，應將其視為敵意行為，並加以回應。

中國致力研發量子鬼成像衛星

香港「南華早報」報導，中國正致力研發裝配新型量子感測器的「量子鬼成像（quantum ghost imaging）」衛星，可辨識及追蹤目前從太空中看不見的目標，例如夜裡起飛的匿蹤轟炸機等，使敵方的匿蹤武器無所遁形。儘管鬼成像技術並非極尖端技術，美、中均持續研發陸基型鬼成像系統，但中國研發的是，環繞地球的量子鬼成像衛星，企圖在二○二○年前製造出原型衛星，二五年前在太空中實測，接著五年後開始廣泛運用。

海頓指出，俄、中正設想未來一旦爆發衝突，如何阻絕美國利用衛星的能力。二日出席前述論壇的美國聯邦眾議員羅傑斯（Mike Rogers），也以北韓發射飛彈為例，指出衛星必須先偵測到飛彈，才有接下來的雷達追蹤與發射攔截器，足見衛星的重要性，即便只停擺十到十五分鐘都不行。

美國盟邦也已感受到伴隨俄、中軍力增強而來的挑戰。北約組織（NATO）在每四年發佈一次的最新報告中指出，俄、中不斷強化軍力，恐引發軍備競賽，大國間爆發戰爭的風險愈來愈高，在二○三五年前可能對北約造成影響。