北韓火星-15洲際飛彈 可搭載多彈頭

2017-12-01

凌晨射彈後 深夜公布影像

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓十一月廿九日凌晨試射其最新型的「火星-15」洲際彈道飛彈，但直到當天深夜，北韓官媒才公布相關新聞稿、照片與影片。南韓韓聯社指出，火星-15彈體變長、直徑變粗，顯示使用新型的火箭引擎加長射程；至於其彈頭形狀圓鈍，有別於先前「火星-14」的尖錐形，有可能搭載多彈頭，使火星-15更接近北韓領袖金正恩欲以核彈打遍全球的目標。

加長射程 裝配2新火箭引擎

據中國「觀察者網」報導，從外觀研判，火星-15與火星-14存在相當的繼承性，但在第二節以上部分，使用了全新設計，箭體更粗大，並採用鈍頭設計，與北韓二○一五年在慶祝朝鮮勞動黨建黨七十週年大型閱兵中所展示的改良型「火星-13」更相似，發射車的起豎系統，也使用兩根「液壓作動筒」，比火星-14的發射架多一根，顯示火星-15的核彈發射重量較火星-14增加。「禁核擴散研究中心（ＣＮＳ）」專家杜斯曼（Michael Duitsman）亦推文寫道，火星-15是一枚很大的飛彈，全球僅少數國家能製造如此大的飛彈，北韓如今名列其中。

鈍型彈頭、彈體長21公尺 全球首見18輪飛彈發射車裝載

韓聯社則報導，從火星-15的鈍頭來看，明顯有別於七月時兩度試射的火星-14尖錐形彈頭，與美、俄的洲際或潛射飛彈之多彈頭再入飛行器類似。另外，火星-15的彈體長廿一公尺，比火星-14長兩公尺，由全球首見的十八輪飛彈發射車裝載，亦比火星-14多兩輪，可能是對中國製的飛彈發射車進行仿製及改良，對此，據觀察者網分析，這是北韓將中國製的「WS51200型」八軸重型特種運輸車從中間切開後，加上一個載重軸後，改良研製而成。

韓聯社報導並提到，火星-14裝配一台「白頭山引擎」，火星-15則裝配兩台，這也使得火星-15的第一節助推器之直徑隨之增加，從一．七公尺增至兩公尺，由於第二節助推器的表面可見兩個電纜匯線槽，推測第二節助推器使用需長時間準備的液體推進劑。

「韓國航空大學」學者張泳根分析，兩個月內幾乎不可能研製新引擎，因此可說火星-15是在火星-14的基礎上研製而成。不過，一位美國情報官員向路透指稱，火星-15似乎展現了一個更強力的北韓固體燃料推進系統，尤其是其第二節助推器。若屬實，將是一大進展，能讓北韓更快地運送與發射飛彈。

火星-15的鈍型彈頭顯示，北韓已精通保護彈頭從太空重返大氣層時，不受摩擦高熱損毀的控制與穩定設計。但一位不願具名的美國官員告訴法新社，火星-15的陡峭角度升空與落地，意味著彈頭沒有經歷正常角度發射時的大氣摩擦考驗，因此其可靠度尚待驗證。