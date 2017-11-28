踐踏人權！北京強驅數萬「低端人口」

2017-11-28

一週強拆2.5萬處違建

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國北京市大興區本月發生違建戶公寓大火，釀成十九死、八傷悲劇。為此，北京當局近日以清理「安全隱患」為由，強行拆除當地的上萬違建戶，並在零度以下的寒冬中，驅逐數萬名「低端人口」，亦即低收入弱勢及外來打工族。然而，北京的鐵腕引起輿論撻伐，已有逾百名知識份子發起連署，呼籲制止這項踐踏人權的違憲行動。

大火19死為由 藉機驅逐弱勢戶

中國中央電視台引述官方數字指出，在北京大興區大火發生一週後，當局已清除二．五萬處「安全隱患」，包括核心區、中心城區等行政區都遭整治。北京官媒報導，豐台區在整治行動展開五天後，當局已清理四百五十間地下室、拆除三百多間公寓、驅逐五百多人。

更爭議的是，豐台區區委書記汪先永的一段內部發言近日曝光。他告訴官員拆遷行動「要來硬的！要出狠招！」、「今天開始能拆就拆，不要等到明天去」，卻隻字未提如何安置賠償。

「清退低端人人有責」 布條高掛

北京市郊地區據傳已掛出「清退低端人人有責」的紅底白字布條，警方在上門驅趕時說出「馬上走，愛睡哪就睡哪」等強硬用詞，以致大批外來打工族只能拿著細軟、露宿街頭。

逾百知識份子連署批違法違憲

對此，中國知識份子賀衛方、崔衛平、章立凡、陳峰、廖偉棠等超過一百三十人，已發起連署致信當局，要求制止和糾正這次強拆行動，批評此為「違法違憲及嚴重踐踏人權的惡性事件」。

不過，北京當局對異議份子的打壓並未減輕。中國導演馬莉二十五日來台參加金馬獎頒獎典禮，其作品《囚》榮獲最佳紀錄片，她在領獎致詞提到自己代表「待處理的低端人口」後，中國直播金馬獎的網路平台立即斷掉直播。

另外，中國「同舟家園」、「溫暖北京」及「天鵝救援」等義工組織，則因提供搬遷的北京異鄉客人道救援，遭到當局刻意打壓，其中「同舟家園」不但行動叫停，而且還被迫解散組織。

網民痛批 清除行動宛如納粹

中國網友痛批，北京的整治行動有如「（納粹）黨衛隊清理猶太區」、「一邊打著為民安生的旗號，一邊讓人不得安生」。另有北京居民抨擊，北京違建拆除後，反讓地產商有利可圖。

香港「立場新聞」報導，北京雖已否認「驅逐低端人口」一說，但其思路有跡可循。負責整治的是中國國家主席習近平的親信、北京市委書記蔡奇，他上任數個月，以「疏解人口」為名，利用政策將北京的低端人口驅逐，「疏解非首都功能」，也是蔡奇上任後要延續的重要工作。