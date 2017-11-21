穆加比拒辭 辛巴威國會今啟動彈劾

2017-11-21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕高齡九十三歲的辛巴威總統穆加比（Robert Mugabe），在遭到軍隊奪權、被所屬政黨開除黨籍後，十九日仍透過電視演說矢言履行總統職責，完全未提辭職一事，令辛國上下錯愕且憤怒。穆加比也無視執政黨最後通牒，未在當地時間廿日中午十二時（台灣同日晚間六時）前自行請辭，執政黨已著手商討彈劾事宜，預料將憑藉席次優勢強行通過彈劾，褫奪穆加比總統之位。

美媒：已擬妥辭職信

不過，美國有線電視新聞網（CNN）廿日引述辛國軍方消息來源報導，穆加比實際上已同意辭職下台，軍方將依其要求，給予他及其妻葛莉絲完全豁免權，允其保有私人財產。據悉，穆加比的辭職信已擬妥，但須提交國會，由議長在二十四小時內公開宣布始正式生效。

執政三十七年的穆加比因個人及家族豪奢作風喪失民心，十五日遭軍方軟禁並接管政府，執政黨「辛巴威非洲民族聯盟—愛國陣線（ZANU-PF）」也在十九日拔除其黨魁職務，由日前遭其罷黜的副總統姆納加瓦接任。然而，已是強弩之末的穆加比十九日發表談話，堅稱自己仍在位，並聲稱將主持數週後召開的黨大會，對下台呼聲置若罔聞，直至二十日最後期限都未宣布辭職。

辛國報紙「每日新聞」廿日頭版怒斥「傲慢的穆加比蔑視執政黨」。執政黨黨鞭馬圖克（Lovemore Matuke）表示，該黨國會議員已在商討彈劾穆加比，將控其不尊重法律、持續開除閣員造成政局不穩、在其執政下過去十五年經濟面臨前所未有困境等，預計廿一日國會開議正式展開程序，數日內即可完成。彈劾總統須經國會參眾兩院三分之二同意，但ZANU-PF在兩院皆掌握壓倒性多數，料可順利過關。

辛國退伍軍人協會領袖穆茲萬瓦（Chris Mutsvangwa）直言，穆加比已「失去理智」，盼其「立即下台，避免國家更加混亂」；若穆加比冥頑不靈，將循法律途徑控其怠忽職守，並發動人民重回街頭，以靜坐等模式抗爭，「除非這傢伙下台，否則我們絕不離開（首都）哈拉雷。」

反對黨「民主改革運動」黨魁昌格萊指稱，穆加比「完全悖離民意」，但他也質疑執政黨處理危機的能力，要求有關各方共商國家未來，明年大選應在國際社會監督下進行。