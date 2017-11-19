戰機空中畫雞雞 飛行員GG了

2017-11-19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕一名美國海軍飛行員16日駕駛戰機，在西北部華盛頓州上空，以「飛機雲」塗鴉巨幅男性生殖器圖案，脫序行徑掀起廣泛議論。由於行為無涉及飛航安全，美國聯邦航空總署（FAA）僅勸導，未加以開罰；但美國海軍17日公開致歉，宣布禁飛涉事飛行員，並將展開正式調查。

遭禁飛究責 最嚴重恐開除

奧卡諾根郡民眾16日抬頭仰望天空時，赫然發現巨大的男性生殖器圖案，紛紛拍攝後上傳網路，迅速引發全美熱議，有民眾大讚機師「很有才」，但也有母親坦言「不知道怎麼教小孩」。

經過查證後，美國海軍17日發布致歉聲明，指稱這是一架由惠德比島海軍航空站升空的戰機，在空中以凝結尾跡的「飛機雲」塗鴉而成。據報導，該戰機為從F/A-18超級大黃蜂戰機改裝而來的EA-18G咆哮者電子攻擊機。

海軍航空隊司令官修梅克中將痛斥這種行為幼稚、不成熟。該航空站發言人也說，海軍擁有高水準飛行員，但這種不負責任的行為違反海軍核心價值，絕對無法容忍，對受到冒犯的民眾致歉。

涉事飛行員已遭禁飛，軍方將徹查並追究責任。倘若飛行員被認定做出性騷擾之舉，可能須面臨正式輔導、行政處分，也可能須接受軍事法庭審判，甚至遭軍隊開除。美國海軍藍天使特技飛行小組（Blue Angels），2014年就曾因在機庫屋頂畫上男性生殖器圖案，面積之大，連衛星影像都能拍到，當時擔任飛行隊長的海軍上校麥克維特，因而遭到解職。