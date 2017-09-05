梅克爾放話 拒土耳其進歐盟

2017-09-05

國會大選辯論表現亮眼 民調大贏對手20％

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕德國廿四日即將舉行國會大選，將尋求第四個任期的現任總理、基督教民主聯盟（ＣＤＵ）梅克爾，三日和中間偏左的在野黨社會民主黨（ＳＰＤ）黨魁舒爾茲（Martin Schulz）展開選前唯一一場電視辯論會。梅克爾在會中揚言「阻撓土耳其加入歐盟」，四日隨即遭土耳其反嗆「目光如豆」。然而，儘管德、土僵局未解，梅克爾的辯論表現明顯獲得更多民眾的支持，大贏對手廿％。最新民調也顯示，ＣＤＵ領先ＳＰＤ約十五至十七個百分點。

土耳其反嗆「目光如豆」

在九十七分鐘的辯論會中，梅克爾指出「事實很清楚，土耳其不應該成為歐盟成員」，她表示「我會和其他歐盟國家的領袖討論，看能否就這個問題達成共同的立場，以便終止土耳其加入歐盟的談判。」此番發言立刻招致土國不滿，土國總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）的發言人卡林（Ibrahim Kalin）四日透過「推特」抨擊德國主流政治人物是「民粹主義的放縱」，德土關係成為狹隘政治觀的受害者，德國和歐盟攻擊艾多根的行為，反映出他們目光如豆。

德、土兩國間低迷的關係再雪上加霜。此前，土國因修憲公投和德國的關係鬧僵，近幾個月土國又以「政治因素」為由，逮捕土國境內數十名德國公民，因而招致梅克爾強硬譴責。

辯論會中，舒爾茲亦表示，若他當選總理會阻止土耳其加入歐盟。在難民議題上，舒爾茲批梅克爾二○一五年開放德國邊界是錯誤決策，梅克爾指出事後已採取各項措施管控難民數量。舒爾茲宣稱不信任美國總統川普，在北韓問題上指控川普「一連串推文導致全球瀕臨危機邊緣」，梅克爾則表示，將攜手法國、俄羅斯、中國、日本和南韓的領導人磋商北韓問題。

舒爾茲原本冀望能靠電視辯論取得民眾支持，但選民顯然更信任梅克爾。德國第一電視台（ＡＲＤ）委託「Infratest Dimap」所做的民調顯示，五十五％民眾認為梅克爾的整體表現較具說服力，舒爾茲獲卅五％民眾認可；四十九％受訪者認為梅克爾更值得信賴，舒爾茲只獲廿九％民眾支持。然而，梅克爾的選情仍受到包括「柴油門」等諸多議題的考驗。「柴油門」事件起於許多地方首長考慮全面或局部禁止柴油車，以降低空氣污染，但梅克爾憂心此舉將對汽車業造成衝擊，揚言力阻這類禁令。