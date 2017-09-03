川文熱線 美放寬南韓飛彈限制

2017-09-03

上修飛彈彈頭重量與射程

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普與南韓總統文在寅一日通電話，就朝鮮半島情勢交換意見，兩人同意修改「美韓飛彈指導準則」，川普並表示，擬同意美國對南韓的數十億美元軍售計畫。修改飛彈指導準則將使南韓能擺脫限制，增加飛彈彈頭重量與射程，增強南韓因應北韓挑釁的自主嚇阻力量。

擬定數十億美元軍售計畫

青瓦台發言人朴洙賢證實，兩位領袖原則上同意放寬雙邊飛彈指導準則「達到如南韓所願的程度」。按現行規定，南韓飛彈的最大射程及彈頭重量不得逾八百公里及五百公斤。南韓則盼彈頭重量最大可達一公噸，美國國防部已表示，正「積極」考慮上修。

川普此前雖聲稱，與北韓對話「非解決之道」，但朴洙賢表示，川、文兩人重申，運用最大程度的制裁及施壓令北韓回到談判桌，對和平解決北韓核議題至關重要，兩人並將在文在寅本月赴紐約出席聯大會議期間會晤。白宮則說，川普「在概念上」同意南韓對美國的數十億美元軍購計畫。

一九七八年朴正熙政府時期，南韓首度試射自製的「白熊」短程地對地飛彈成功，由於擔心在東北亞引發區域軍備競賽，美國卡特政府對此表示反對。七九年至二○○一年間，南韓同意其飛彈最大射程不得逾一八○公里，南韓○一年加入「飛彈技術管制建制（ＭＴＣＲ）」後，首度放寬至三百公里。惟在北韓一二年發射可搭載衛星的「銀河三號」長程火箭後，首爾設法與美方協商，將最大射程增至八百公里，原先在射程外的北韓部分軍事設施、中國與日本部分領土皆納入射程範圍，今年六月，南韓即試射射程可達八百公里的「玄武二Ｃ」地對地飛彈成功。部分南韓人士認為，飛彈指導準則涉及南韓自衛權，無法自主決定其「飛彈主權」，實屬「國恥」。

川、文兩人一日電話會談約四十分鐘，這是文在寅五月就任後，第三次與川普通電話。北韓是在八月廿九日試射「火星十二型」彈道飛彈後，川普與日相安倍晉三當天和隔天連兩天通電話。

日提石油禁運懲罰北韓

中國外長王毅與日本外相河野太郎一日亦通電話，日方提出以石油禁運懲罰北韓，但中方強調要透過對話解決問題，雙方對談沒有結論。

日本共同社二日指出，安倍與川普電話會談後，雙方同意以石油禁運作為對付北韓的「下一招」，但也認知到將面臨來自中、俄的龐大阻力。日本政府消息人士說，全面石油禁運等同切斷北韓命脈，恐怕引發戰爭，中國絕不會接受。

據日本東京新聞二日報導，北韓四月即決定，將戰備儲油增至一百萬公噸，以因應國際間進一步制裁。報導還提到，北韓一年進口的原油和石油製品約一五○萬到兩百萬公噸，其中逾九十％來自中國。