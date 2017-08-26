哈維颶風直撲 美德州備戰

2017-08-26

12年來襲美最強颶風

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國國家颶風中心（NHC）發出警告，颶風哈維（ Harvey ）25日直撲德州與路易斯安那州，目前已增強至二級颶風，時速高達165公里，預計登陸前將發展成三級颶風，成為12年來侵襲美國本土的最強颶風，墨西哥灣數百萬民眾恐受災情影響。

最高風速200公里 暴潮恐達3.7公尺

美國國家颶風中心警告，颶風哈維「危險地逼進」德州岸邊，足以產生「危及性命的毀滅性洪水」。該颶風預計於25日晚上或26日早上登陸，最快25日晨間8時（台灣時間25日晚上9時）就能感受到強風抵達。據估計，哈維將在德州部份地區帶來970毫米雨量，風速最高將達每小時200公里，颶風引來的暴潮可能高達3.7公尺。580萬人居住的德州南岸城市，包括聖體城、加爾維斯敦市等，都已進行人員撤離及停課。德州主要機場至少有40架航班被迫取消或延誤。

為此，德州州長艾波特（Greg Abbott）已對30個郡發出災難警告聲明，宣布啟動先制應變措施，以針對災難做出緊急回應與快速資源部署。他已動員700名德州國民兵，敬請民眾留意警告，迅速撤離。另外，颶風哈維也預計侵襲路易斯安那州北部，2005年受卡崔娜颶風摧殘的紐奧良市，救援車輛與船隻也已就緒。路州州長愛德華茲（John Bel Edwards）宣佈全州進入緊急狀態。

威脅美國1/3煉油生產

美國本土恐將面臨2005年颶風威爾瑪（Hurricane Wilma）以來的最強颶風，且哈維的路徑將經過美國主要煉油產區，其每日石油產量為700萬桶。哈維預計將威脅美國3分之1的煉油生產。美國安全與環境執法局（BSEE）指出，墨西哥灣1座鑽油平台、39座載人石油及天然氣生產平台已於24日撤離，意味該地區將減少9.5%石油及14.7%天然氣產量。

白宮發言人桑德絲表示，美國總統川普已聽取簡報，隨著颶風逼近，將繼續更新進展。美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）主任隆恩（Brock Long）則警告：「德州即將有重大災難。」