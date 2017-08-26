美中俄較勁 轟炸機輪巡朝鮮半島

2017-08-26

俄中24小時輪番秀肌肉

〔編譯茅毅／綜合報導〕在全球高度關注朝鮮半島局勢之際，俄、中、美三國從廿三日起在二十四小時之內，分別出動轟炸機巡航朝鮮半島周邊海域。俄國更抨擊南韓軍隊與駐韓美軍廿一日展開代號「乙支自由衛士」的大規模年度聯合軍演不利朝鮮半島局勢穩定，中國則揚言再多干擾都不能阻止中國空軍進行遠程演訓，各方較勁意味濃厚。

俄羅斯兩架具投射核武能力的戰略轟炸機「圖九十五MS（Tu-95MS）」，廿三日罕見地飛近朝鮮半島，行經太平洋、日本海、黃海及東海的公海上空，促使日本和南韓皆派戰機緊急升空，進行警戒及監控，據報導，這兩架俄機廿三日短暫闖入南韓的防空識別區（ＫＡＤＩＺ），南韓空軍出動戰機伴飛，但期間俄機並未飛入南韓領空。

南韓空軍出動戰機伴飛

俄軍轟炸機這次航行旨在「秀肌肉」與展現其偵蒐能力，據俄國國防部表示，這是例行性遠程航行任務，轟炸機由「蘇愷卅五S（Su-35S）」戰機、具先進偵蒐能力的A-50預警管制機伴護。

接著在廿四日，中國六架「轟六（H-6）」轟炸機罕見從東海飛越沖繩本島與宮古群島間的宮古海峽，再經太平洋飛往日本本州紀伊半島後折返，引發日本防衛大臣小野寺五典廿五日表示關切。中國國防部宣稱，這類常規演訓符合國際法和國際慣例，為增強空軍戰力的「正常所需」。

同樣在廿四日，美軍從關島派出兩架B1-B轟炸機飛往南韓，為美韓軍演提供轟炸機支援。專家指出，笨重的Tu-95MS渦輪螺旋槳轟炸機雖是冷戰產物，但自蘇聯解體後，俄國仍持續強化該型轟炸機性能，自二○○七年以來，已運用它展現俄國武力與偵蒐他國領空，協助遂行克里姆林宮的外交政策。俄方並不承認鄰國所劃防空識別區，故其軍機有時會進入他國防識區，例如五月三日兩架Tu-95MS就在兩架Su-35S、一架A-50的僚機伴護下，飛入阿拉斯加防識區，美國空軍當時派兩架F-22「猛禽（Raptor）」匿蹤戰機前往攔截。而美軍兩架B-52轟炸機也曾不理會中國，於二○一三年十一月飛入北京在東海釣魚台列嶼附近新劃的防識區。